Ticháček: Praha je cíl nás všech. Naznačil, kde bude hrát v příští sezoně

PŘÍMO Z BRATISLAVY | Po úspěšné baráži s Kladnem si dopřál den volna. Víc ani nešlo. Jiří Ticháček (21) zkusí svou snovou sezonu dotáhnout k malému zázraku – účasti na domácím hokejovém šampionátu. „Všichni z nás mají za cíl Prahu,“ říká talent z Kladna, nejproduktivnější obránce základní části extraligy. Na soustředění do Bratislavy dorazil hned poté, co pomohl Rytíře udržet v extralize v sérii proti Vsetínu.

Jakou si dáváte šanci na závěrečnou nominaci?

„Fakt nevím. Na začátku sezony jsem vůbec nepočítal, že bych tady mohl být. Vážím si toho. Půjdu zápas od zápasu. Jsem tu, abych se o nominaci popral. V pondělí jsme dohráli baráž, v úterý jsem si zařídil nějaké věci a odjel rovnou do Bratislavy. Od středy jsem s týmem.“

V kádru už jsou borci ze zámoří i ti nejlepší z Evropy. Je to znát?

„Je. Troufnu si říct, že tréninky jsou ještě o level výš než v sezoně. Myslím, že mě posouvají.“

Před baráží jste měli pět týdnů volno. Vykolejí to hráče?

„Není to příjemné. Věděli jsme, že nebudeme hrát žádné přípravné zápasy. Nikdo se nenašel. Brali jsme to jako fakt. Museli jsme jenom trénovat. Neměl jsem ani žádnou dovolenou.“

Vsetín jste smázli 4:0 na utkání. Ale nebylo to na pohodu, že?

„To určitě ne. Všechny čtyři zápasy byly těžké. Hlavně to první. Najednou jsme zase vlítli do zápasového tempa, které je úplně jiné než tréninkové. Potom jsme se do toho dostali.“

Užíval jste si i duely v Brně před vsetínským publikem?

„Bylo to úžasné, i když fandili proti nám. Všichni slyšeli, jakou měl soupeř podporu. I já jsem si to užil.“

Máte po dlouhé sezoně pořád dost energie?

„Baráž vzala nějaké síly, ale dost dlouho jsme na ni trénovali. Cítím se dobře. Sezona se povedla, i když jsem v ní měl pár hluchých míst.“

Kde budete hrát na podzim?

„Kladno má na mě opci. Pokud ji klub uplatní, zůstanu tam.“