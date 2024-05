Žebříček favoritů MS: Švédská zeď, asi nejlepší USA. Holý fakt o Češích

Největší prostor na ledě by měli dostávat Fehérváry, Nemec a Slafkovský. Pokud toto trio bude předvádět výkony, které se od nich očekávají, může Slovensko zažít úspěšný turnaj.

V brankovišti jako čísla jedna by měl začít Stanislav Škorvánek, který má za sebou skvělý ročník s Michalovcemi a řekl si o angažmá v české extralize. Podepsal kontrakt s Hradcem Králové.

Národní tým se bude opírat o výkony Petra Mrázka, respektive Lukáše Dostála. Především právě na výkonech gólmanů bude záviset úspěch Čechů. Největší porci minut mezi beky by měl dostávat Radko Gudas, který má za sebou další vynikající sezonu v zámoří. Už roky platí za jednoho z nejlepších defenzivních obránců.

A fanoušci by proto ani neměli mít přehnaná očekávání. Čtvrtfinále by mělo být cílem, semifinále bude menší zázrak. Při vší úctě k českým hokejistům, kvalita dalších pěti mužstev je (na papíře) lepší. To je holý fakt.

Že mu je 33 let? Nepoznáte to. Bruslařské dovednosti rodáka z Bernu jsou stále na excelentní úrovni. Není pochyb o tom, že úspěch a pád Švýcarska bude stát především na jeho výkonech. V důležitých zápasech očekávejte, že Josiho ice time se bude blížit k 30 minutám.

Tady není o čem. Obránce z TOP 5 celé NHL. V sezoně byl opět nominován mezi trojici finalistů James Norris Memorial Trophy, která se uděluje nejlepšímu bekovi sezony. V 82 zápasech nasbíral 85 bodů (23+62) a dotáhl Nashville do play off.

Z turnaje se ze zdravotních důvodů musel omluvit Timo Meier z New Jersey.

Zbytek kádru je složen z domácí soutěže. Byť na soupisce je Schmid chytající za Devils, očekává se, že jedničkou bude buďto Reto Berra, nebo Leonardo Genoni. Zajímavým hráčem by mohl být Calvin Thürkauf, který zažil průlomovou sezonu. V dresu Lugana nasbíral excelentních 60 bodů (28+32) v 52 zápasech.

Už delší dobu byla potvrzena další čtveřice ze zámoří. Brankář Akira Schmid, zadák Jonas Siegenthaler a útočníci Nico Hischier s Philippem Kurashevem. Především kapitán New Jersey Devils je klíčovou posilou. Centr číslo jedna, který bude chodit na přesilovky i na oslabení. Hischier a Josi jsou rozdílovými hráči, které na šampionátu nemá Česko ani Slovensko. A vlastně ani Finsko.

4. Finsko

Šance na vítězství v turnaji: 10,6 %

Od Finů nelze na turnaji očekávat nic jiného než obětavost a dodržování jasně daného systému. Je to pochopitelně umocněno i tím, že Finsku dorazili pouze čtyři hráči z NHL – obránce Olli Määttä z Detroitu a útočníci Mikael Granlund ze San Jose a Jesse Puljujärvi s Valtterim Puustinenem z Pittsburghu.

Účast na šampionátu odmítl brankář Juuse Saros, finskou jedničkou by tedy měl být Harri Säteri, pro kterého to bude už pátá účast na šampionátu. Obraně by měl šéfovat už zmíněný Määttä, který má za sebou skvělou sezonu v Detroitu. Patřil mezi nejlepší defenzivní beky NHL.

V útoku si soupeři budou jistě dávat pozor na Mikaela Granlunda, který sice v zámoří tolik nezáří, ovšem v dresu národního týmu umí dominovat. Není divu, že téměř o každém útočníkovi můžete říci, že je zodpovědný i směrem dozadu. Pokud by nebyl, jen stěží by se do nominace kouče Jukky Jalonena dostal.

Finsko muselo kousnout pět omluvenek ze zámoří. Kromě již zmíněného Sarose stejný krok učinili i Joel Armia (Montreal Canadiens), Henri Jokiharju (Buffalo Sabres), Patrik Laine (Columbus Blue Jackets) a Matias Maccelli (Utah).

Finové se na papíře nemusí zdát tolik silní jako hlavní trojka favoritů, ovšem nebylo by správné je podceňovat. Svým propracovaným systémem mají potenciál porazit kohokoliv.

Koho sledovat: Konsta Helenius

36 bodů (14+22) v 51 zápasech ve finské nejvyšší soutěži. 17 let. Na draftu NHL půjde v první desítce. To snad hovoří za vše. I legendární útočník Olli Jokinen o mladíkovi prohlásil, že ho čeká skvělá kariéra. Pokud dostane na turnaji dostatečný prostor, bude jistě na co koukat.

Hodnocení iSport.cz

brankáři: 7/10

obrana: 8/10

útok: 7/10