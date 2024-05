ONLINE: Česko - Dánsko. Národní tým jde na MS v Praze znovu do akce

Češi si sice v pondělním souboji se Švýcarskem připsali po výsledku 1:2 po samostatných nájezdech první porážku, ani potřetí však nevyšli naprázdno a polepšili si v součtu s duely proti Finsku (1:0 po nájezdech) a Norsku (6:3) na šest bodů. V tabulce jim patří čtvrté místo. Dánové na úvod přehráli 5:1 Rakušany, pak stejným výsledkem podlehli Kanadě. Dnes nevyužili možnost dotáhnout se bodově na Čechy a podlehli Norsku 0:2.

„Myslím si, že je předčasné hodnotit něco po třech zápasech. Můžeme se bavit až po základní skupině. Důležité pro atmosféru je bodovat, nám se to zatím dařilo. Takže uvidíme dál. A jestli už spadl z týmu ten největší tlak? Uvidíme, nechci předbíhat. Potřebujeme se soustředit na další utkání a směřovat to k tomu, abychom byli lepší a lepší,“ uvedl trenér Rulík.

Před turnajem prohlásil, že chce vidět od svého mužstva bojovnost a hru srdcem. „S tím jsem zatím určitě spokojený. Ale hlavně, aby nám to vydrželo. Některé věci ale potřebujeme posouvat, aby došlo ke zlepšení,“ uvedl Rulík. Jednou z nich jsou přesilovky. „Zaměřili jsme se na to v přípravě a budeme na tom pracovat dál. Je před námi ještě spousta práce,“ doplnil.

Z devíti početních výhod na turnaji zatím Češi využili jedinou. „Bavíme se o tom pořád. Je to progres na celý turnaj. Se Švýcary byly přesilovky trošku lepší než minule, tak snad to bude gradovat a bude nám to padat víc a víc,“ přál si útočník Matěj Stránský, jenž vyrovnal proti Švýcarsku z početní výhody na 1:1.

Možností ke zlepšení však vidí více. „Možná začátek úplně nebyl takový, jak by měl být. Musíme na tom trošku zapracovat. Ale myslím si, že potom už to bylo vyrovnané a ke konci jsme trošku otěže přebrali my. Také jsme ztráceli hodně puků tím, že jsme to nahodili, oni si to přehráli a chodili do protiútoků. Tam jsme měli být trošku blíž u sebe,“ uvedl Stránský.

Jinak je patrné, že mužstvo se chce prezentovat týmovým výkonem. „Ten je skvělý. Hrajeme jeden za druhého, všichni se na střídačce povzbuzujeme, což je super. Když to takhle půjde dál, věřím, že budeme úspěšní,“ řekl další útočník Jakub Flek.

Věří, že těsná prohra českým výběrem neotřese. Nepopírá, že tři zápasy ve čtyřech dnech stály hodně sil. „Příprava však byla dost dlouhá a náročná, abychom to všichni fyzicky zvládli,“ doplnil.

Houževnatí Dánové se sice prodrali do play off naposledy na MS 2016, pro český tým jsou však již dlouho nepříjemným soupeřem. Na velkých akcích ho dokázali pětkrát po sobě obrat o body. V základní hrací době uspěli Češi naposledy na MS 2012, kdy vyhráli 2:0, od té doby už pouze během přípravy v dubnu o dva roky později (4:0 a 2:0).

Dosud poslední konfrontací byl zápas na olympiádě v Pekingu, kde slavili Dánové vítězství 2:1. Předtím se čtyřikrát za sebou - pokaždé na MS - rozhodovalo až v nájezdech. Oba celky si z toho připsaly shodně po dvou výhrách.

Pravděpodobná sestava: Dostál (Mrázek) - Gudas, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek, Hájek, D. Špaček - O. Kaše, L. Sedlák, Červenka - D. Kubalík, Tomášek, Palát - M. Stránský, Kämpf, D. Voženílek - Flek, Kondelík, O. Beránek.

