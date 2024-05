ZNÁMKY hokejistů: koruna pro Paláta, z Kämpfa je tryskáč. Průměrný Dostál

Proti Dánům to zase nebylo úplně snadné, jak už je v posledních letech pravidlem. Čeští hokejisté ale na MS v Praze nakonec zapsali důležitou výhru 7:4 a výrazně se přiblížili postupu do čtvrtfinále. O góly národního týmu se postaralo sedm různých střelců, první trefy na turnaji se dočkal Dominik Kubalík. Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ, jak výkony Romana Červenky a spol. ohodnotil deník Sport. Pro zobrazení hodnocení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí, ke kvízům a k výsledkům anket.