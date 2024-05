Gudas: zlatý drsňák, co zastaví i vlak. Vybouchá se na ledě, dnes to má těžší

Jeho plnovous a drsné zákroky se staly jedním ze symbolů mistrovství světa a českého tažení za zlatem. Radko Gudas na ledě nechal všechno. Vpředu ať si to kočírují jiní, za nimi začíná jeho les. I se třemi chlapy za krkem na pár centimetrech vyšťoural puk a poslal dál. Nastavoval tělo soupeřům i střelám, nezvaným hostům rozdával bouchance a těžká razítka, prostor před bránou čistil důsledně jak porost napadený kůrovcem. „Snažím se pomoct bojovností a dostat tím kluky do stejného módu,“ popsal, v čem spočívá jeho největší přínos pro mužstvo.

Umí to vzít pořádně od podlahy, zjednat pořádek. Valchuje soupeře a má u nich respekt. Někdo se do jeho blízkosti ani neodváží. Nepoddajné krotí jak vyhazovač hospodské rváče. Nebo Bud Spencer, jak řekl v televizním studiu Pavel Francouz.

Někdo si nedá pokoj? Radko Gudas ho chytí ho pod krkem a nepustí, dokud nevysloví správně česky „tři“, což je číslo jeho dresu. Jako ve čtvrtfinále Američana Bradyho Tkachuka. I tohle potřebujete.

„Před bránou se soupeři musí bát. Jakmile nemáte respekt, troufají si, začnou tam chodit. Sundat takového Tkachuka před bránou je strašně těžké. Ale už před lety jsem Radkovi říkal, že časem tam hráči ani nebudou jezdit, jakmile si všimnou, že tam je. Vědí, že udělá všechno, co mu pravidla dovolí, aby se tam nedostali. To taky pomáhá. Když prohrajete souboj u brány, kolem mantinelů, soupeř může hned jít na branku nebo do přečíslení a je průšvih,“ řekl Leo Gudas, trenér a bývalý obránce. Jako otec zná řízného beka ze všech nejlíp.

Hráči ho mají v hlavách

Nejvíc se opěvují ofenzivní hvězdy. Český drsan sbírá body většinou za jiné věci, než jsou góly a asistence. „Takového hráče by chtěl mít každý mančaft. Jde z něj strach, má respekt u ostatních. Ale i Tkachuk ho po zápase pochválil. Gudy byl tím, kdo Američany ve čtvrtfinále vykolejil. Souboje s ním jsou těžké. Bojuje do poslední chvíle, nedá kostičku. Pořád se pošťuchuje, kdokoli jde na led, vidí, že si musí dávat hodně velkého majzla. Může to přijít zleva, zprava, hráči to mají v hlavách. Jen trochu zbytečně přidržoval puk. Kdyby hrál o něco jednodušeji, bude ještě efektivnější. Možná chce až moc rozehrávat, což v NHL na menším hřišti tolik nedělá. To byla jediná věc, kterou bych u něj viděl na zlepšení,“ všiml si další vynikající bek Jaroslav Špaček.

Gudas by uměl vykolejit i vlak. Pro spoluhráče parťák do nepohody, soupeře jímá děs a hrůza. Počíná si tvrdě, ale nikoli zákeřně. Taky se vyvíjel. V NHL v minulosti dostal pár disciplinárních trestů. Do odstávky šel dvakrát na tři zápasy, pak na šest a v listopadu 2017 na deset za seknutí Mathieua Perreaulta. Potom si začal dávat větší pozor.

„Štve to, nemůžete hrát. Ale hokej se vyvíjí, pravidla se upravují. Dělá se to kvůli ochraně hráčů, ale nemělo by to jít na úkor tvrdosti hry, kterou se hokej vždycky vyznačoval. Aby z toho neudělali balet. Lidi se jdou podívat i na to, jak se hráči srážejí,“ byl přesvědčený Gudas starší.

Kamarád s Tkachukem

Zrovna s prevítem Bradym Tkachukem v NHL Radko Gudas opakovaně soupeřil o největší počet hitů. Taky hráli často proti sobě. Se starším bratrem