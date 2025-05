Zimák ŽIVĚ: Rozbor nominace na MS. Je soupiska překvapivá? A kdo v ní chybí?

Už v 10:00 začne tradiční pondělí Zimák ŽIVĚ ve složení Miroslav Horák, Pavel Bárta, Zdeněk Janda a hokejový expert Jaroslav Bednář. A hlavní téma je jasné - nominace trenéra hokejové reprezentace na blížící se MS, kterou zveřejnil v neděli večer po konci Českých hokejových her v Brně. Aktéři Zimáku společně výběr detailně rozeberou a zhodnotí, zda je konečná soupiska překvapivá a řeknou, jaká jména jim v nominaci chybí. A co si myslíte vy? To nám dejte vědět a připojte se na živé vysílání.