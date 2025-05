Vstoupit do diskuse (

Čtrnáct hokejistů, kteří se před rokem podíleli na zisku zlatých medailí na mistrovství světa v Praze, zařadil trenér Radim Rulík do zatím čtyřiadvacetičlenné nominace pro nadcházející šampionát v Herningu a Stockholmu. Jako posledního dopsal útočníka Martina Nečase, kterému s Coloradem skončila sezona v NHL, ze zámoří posílilo národní tým osm hrářů.

Nečas by nemusel být poslední posilou z NHL. Vedení reprezentace má v plánu na začátku turnaje nezařadit na soupisku všechny hráče a chce ještě sledovat vývoj play off v zámoří. Konkrétně má zájem o Tomáše Hertla z Vegas a Davida Kämpfa z Toronta, jejichž týmy ale postoupily do 2. kola.

K překvapením patří nominace kladenského obránce Jiřího Ticháčka, který se do mužstva vrátil po zranění Michala Kempného. Dalším důvodem bylo, že i z osobních důvodů z kádru vypadl Jan Košťálek.

Start na první velké akci čeká brankáře Daniela Vladaře, obránce Daniela Gazdu, Filipa Pyrochtu a útočníky Filipa Zadinu, Michaela Špačka, Petra Kodýtka, Adama Klapku nebo Jakuba Lauka.

Hlavní hvězdou týmu bude David Pastrňák z Bostonu, už dvanáctý start na MS si připíše další útočník Roman Červenka, který bude stejně jako loni kapitánem. Soupisku výrazně posílil také Nečas, kterému Rulík při nedělní nominaci nechal místo v týmu.

„Jádro týmu je z loňska a já v něm cítím obrovskou sílu. Během roku jsme zaznamenali velký zájem hráčů ze zámoří, kteří tam prokazují velkou kvalitu a to týmu dodává neskutečnou energii. To je cesta, kterou chceme jít,“ řekl devětapadesátiletý kouč.

Deset krajánků z české extraligy zařadili do šestadvacetičlenné nominace Slováků na mistrovství světa trenér Vladimír Orzságh a generální manažer Miroslav Šatan. Z hokejistů, kteří v této sezoně nastoupili v NHL, mají k dispozici pouze dva nadějné útočníky - Samuela Honzeka z Calgary a Dalibora Dvorského ze St. Louis. Celkem je v kádru ze zámořských soutěží šest hráčů. Nominace hokejistů Slovenska na mistrovství světa ve Stockholmu a Herningu (9.-25. května): Brankáři: Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL; Iowa Heartlanders/ECHL), Adam Húska (Lugano/Švýc.), Patrik Rybár (Kunlun/KHL), obránci: Michal Beňo (Zvolen), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Dávid Romaňák (Spišská Nová Ves), Mislav Rosandič (Košice), Mário Grman (Vladivostok/KHL), Michal Ivan (Liberec/ČR), Samuel Kňažko (Cleveland/AHL), Patrik Koch (Třinec/ČR), Dávid Mudrák (Hradec Králové/ČR), útočníci: Maxim Čajkovič, Matúš Sukeľ (oba Litvínov/ČR), Martin Faško-Rudáš, Róbert Lantoši (oba Liberec/ČR), Patrik Hrehorčák, Miloš Roman (oba Třinec/ČR), Sebastián Čederle (Nitra), Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Matej Kašlík (České Budějovice/ČR), Michal Krištof (Langnau/Švýc.), Samuel Honzek (Calgary Flames/NHL; Calgary Wranglers/AHL), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Dalibor Dvorský (St. Louis/NHL; Springfield/AHL), Adam Sýkora (Hartford/AHL).

Roman Červenka byl opět zvolen kapitánem české reprezentace na světovém šampionátu. Céčko na dresu na MS ponese popáté v kariéře. Jeho asistenti budou David Pastrňák a Filip Hronek.

Čeští hokejisté si poprvé vyzkoušeli tréninkové podmínky v Herningu, kde v pátek vykročí za obhajobou titulu mistrů světa. Tým kouče Radima Rulíka zatím musel vzít zavděk podmínkami v menší Kvik areně, led v hlavní hale Jyske Bank Boxen si vyzkouší až ve čtvrtek. Hokejisté hned první den okusili asi desetiminutový přesun autobusem mezi arénami, absolvovali ho již převlečení a ve výstroji. Na ledě bylo všech 24 hráčů, útočník Martin Nečas z Colorada, jehož start zámořský klub i vedení reprezentace oficiálně potvrdily v úterý večer, do Dánska přiletí až ve čtvrtek. „Jsme nesmírně rádi, že přiletí. Když se ta možnost naskytla, tak to byla jednoznačná volba. Už jsme s ním byli v kontaktu během sezony. Věděl, že máme obrovský zájem, ale o něj by měl zájem každý trenér. Těšíme se moc. Že budeme mít po Pastovi i Nečiho," pochvaloval si kouč Radim Rulík. Stejně jako v pondělí v Praze se s mužstvem připravovala i hlavní hvězda týmu David Pastrňák. Útočníka Bostonu trenéři zařadili do elitní formace s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem.

Další dvě posily pro Švédsko z NHL. Tre Kronor posílí zadák Erik Gustafsson a útočník Emil Heineman.

První a zároveň poslední trénink svého syna před odletem na MS do Dánska si nemohla nechat ujít. Máma nejlepšího českého hokejisty Davida Pastrňáka pozorně sledovala jeho počínání na ledové půdě Icerinku v pražských Strašnicích, na balkóně si povídala s Radkem Dudou a pak i s deníkem Sport. „Jsem moc ráda, že se David rozhodl hrát mistrovství světa, i když jsem si původně myslela, že nepojede," svěřila se Marcela Ziembová.

Důležitý moment Česko A sám mistr světa z Prahy na své oficiální facebookové stránce prozradil, že už je na cestě.

Česko Účast Martina Nečase na šampionátu už potvrdila také česká hokejová reprezentace.

Martin Nečas má od Colarada oficiálně zelenou startovat na blížícím se mistrovství světa. Sám hráč už podle dřívějších informací iSportu projevil zájem reprezentovat Česko, pokud projde zdravotní prohlídkou. Vedení Avalanche na tiskové konferenci po hořkém vyřazení v prvním kole play off NHL s Dallasem vedle povolení českého útočníka také potvrdilo, že Kanadu může reprezentovat týmový tahoun Nathan MacKinnon.

Pastrňák začne šampionát v lajně s Červenkou a Sedlákem, potvrdil Rulíkův asistent Jiří Kalous. Jaké dojmy měl těsně před odletem právě Pasta? Jak se na souhru s ním těšil Roman Červenka a jaké pocity měl po návratu do národního týmu Jiří Ticháček, jenž nahradil v nominaci zraněného Michala Kempného?

Filip Chlapík se opět nevešel na finální seznam národního týmu pro mistrovství světa. Ofenzivní eso pražského týmu „nepřežilo" nedělní škrty na širší soupisce a z Brna cestovalo domů ku Praze s myšlenkami na dovolenou. „Chlápovi jsem mistrovství po jeho velice dobré sezoně strašně přál, v nároďáku dával góly a pravidelně bodoval. Trochu v pozadí mi ale něco říkalo, že zase nepojede," říká k tématu Jaroslav Bednář, bývalý vynikající útočník.

Hokejová reprezentace odletěla na MS do dánského Herningu, kde bude obhajovat zlato z Prahy. Společně s týmem letěli i jejich první soupeři Švýcaři.

Dopoledne si s reprezentací pinknul trénink na ledě pražského Icerinku, po obědě už David Pastrňák se zbytkem týmu odlétal do dějiště mistrovství světa. V dánském Herningu bude hlavní hvězdou výběru bojujícího o obhajobu zlata z loňské Prahy. „Příprava byla trošku delší, než jsem zvyklý, pár týdnů bez zápasu. Těším se, až to odstartuje," vykládal kanonýr Bostonu českým novinářům na pražském letišti.

Mistrovství světa ještě ani nezačalo a obhájci titulu z Česka už mají jeden primát v kapse. Elegnatnější výpravu v Herningu nenajdete! Na skandinávskou výzvu hokejisté vyrazili v šedých kostičkovaných oblecích s bordó podšívkou. A nechybí ani malé zlatě vyšívané překvapení pod límcem.

Česko David Pastrňák rozdal i autogramy Roman Červenka na letišti

Česko Pastrňák s týmem vyjel na trénink, jak vypadaly lajny?

Česko David Pastrňák poskytl ještě před odletem rozhovor, o jeho slova byl velký zájem! O rozhovor s Davidem Pastrňákem byl obrovský zájem O rozhovor s Davidem Pastrňákem byl obrovský zájem