Červenka očima zlatých kapitánů: hráč, jehož tým potřebuje. Velká podobnost s Výborným

kapitán mistrů světa 2010

„Pro mě pan hokejista. Poté, co šel do Pardubic, ho mám na očích každý zápas a poznal jsem to. Má dar, že i když není zrovna vidět, udělá kanadský bod. Nemusí být tolik na puku a tvořit, ale stejně dá finální nahrávku nebo gól. Největší přednost, body dělá víceméně pořád. V dřívějších dobách se na něj snášela kritika, ale mně přijde, že hraje pořád stejně. Samozřejmě jsou zápasy, kdy jeho parťáci třeba nepromění šance, ale on je byl schopný vždycky připravit. Že pak někdo nedal gól, to se stalo. Dodnes tu kritiku nechápu. Začal se projevovat později, neměl start kariéry, že by byl hned v nároďáku a na draftu. Ale byl vždy strašně šikovný, každý s ním chtěl hrát. Vedle Romana se vždycky dostanete do šance. Když k sobě má hráče, s kterými si může vyměnit puk, je to pastva pro oči. Hlavně teď, když hraje v lajně s Pastou a Sedlákem. Třeba proti Maďarsku to byl úplný extrém, úplné bago. Přitom je těžké se v tomhle věku udržovat, sám jsem končil ve 40 letech. Obrovský profesionál, musí se starat o své tělo. Klobouk dolů, co předvádí ve svých letech Červus nebo Jarda Jágr. Ne každý by to v hlavě dal.“