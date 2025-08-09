Předplatné

Vitík se trefil za Boloňu. Pokazil generálku Stuttgartu, dorazilo 42 tisíc diváků

Fotbalový reprezentant Martin Vitík dal první gól v dresu Boloně, kam přestoupil před měsícem z pražské Sparty. V přípravném utkání na hřišti Stuttgartu rozhodl o vítězství italského týmu nad devátým celkem uplynulého ročníku bundesligy 1:0. Jedinou branku zápasu před 42 tisíci diváků dal český obránce ve 32. minutě.

Stuttgartu nevyšla generálka před novou sezonou, do které vstoupí za týden německým Superpohárem proti Bayernu Mnichov. Boloňu čeká první soutěžní zápas až 23. srpna v úvodním kole italské ligy na hřišti AS Řím.

