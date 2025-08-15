Češi končí na Hlinka Gretzky Cupu pátí. Výhru nad Slováky řídil dvěma góly Kamas
Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase na Hlinka Gretzky Cupu Slovensko 5:2 a obsadila konečné páté místo. Dvě branky vítězů vstřelil v Brně plzeňský obránce Jiří Kamas.
Tým Jana Tomajka neobhájil dvě předchozí stříbrné medaile. Na turnaji, který se poprvé hrál v Brně, ve skupině porazil nejprve Švýcarsko 6:2, ale prohry s Finskem 1:4 a Kanadou 0:5 je z bojů o cenné kovy vyřadily.
V dnešním duelu se Slovenskem, které obsadilo třetí místo ve skupině B v Trenčíně za Švédskem a USA, si mladí Češi chtěli spravit chuť i bilanci. A to se jim povedlo.
V brance dostal poprvé na turnaji příležitost Marek Sklenička a než si poprvé sáhl na puk, vedl český tým 1:0 po nájezdu Švancary. Druhý gól přidal v závěru prvního dějství Kamas a korunoval pak herní i bruslařskou převahu domácího celku.
V druhém dějství Česko rychle odpovědělo na snížení Slováků zásluhou Tomka a pak bez potíží ubránilo pětiminutové oslabení při vyloučení Řípy. Ve třetí třetině se projevila herní dominance Tomajkova výběru, jenž přidal další dva góly a dovedl duel do vítězného konce.
Od 19:00 jsou na programu semifinále. V Brně se odehraje zámořské derby Kanada - USA a v Trenčíně skandinávské Švédsko - Finsko.