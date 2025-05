Červenka: Zvládnout USA, mohli jsme hrát o medaile… Čas nevrátíš. A bude pokračovat?

Před rokem jako kapitán pozvedl mistrovský pohár. Letos se bude dívat maximálně v televizi. Česká jízda končí. Na šestém místě. „Těžko se to celkově hodnotí po dvou porážkách, protože do té doby to šlo poměrně pěkně,“ uvedl klíčový útočník, jehož formace s Davidem Pastrňákem a Lukášem Sedlákem nejvíc táhla český tým.

Co se vám honí hlavou po porážce ve čtvrtfinále?

„Zklamání. Věděli jsme, co nás čeká, že to bude těžký. Nezvládli jsme první třetinu, která udala ráz zápasu. Potřebovali jsme se dostat na kontakt jednoho gólu, možná by trochu znervóznili, ale to se nám nepovedlo. Takže těžký.“

Švédové ukázali kvalitu, že?

„Když se v útočném pásmu dostali na puk, my jsme třeba za času neprostřídali, tak to bylo těžký. Na druhou stranu jsme jim to párkrát usnadnili. Oni využijou cokoliv, kvalitu na to mají. Chtělo to dát možná jeden gól nebo dva po sobě, abychom se dostali na kontakt a dostali je pod tlak. Protože si myslím, že tam trochu mezírky taky měli. Ale kvalita u nich jednoznačně je.“

Litujete teď o to víc porážky s Amerikou? Která vás poslala právě na Švédy?

„Litovat můžeme, no... Věděli jsme, o co se hraje, že jde o první místo, které je dost důležité směrem ke čtvrtfinále.“

USA jsme měli zvládnout

Jak byste turnaj zhodnotil celkově?

„Těžko se to po dvou porážkách hodnotí, protože do té doby to šlo poměrně pěkně. Samozřejmě jsme měli dobrý vstup se Švýcary, asi jsme měli zvládnout tu Ameriku. To je kdyby, na to se tady nehraje. Ale věřím, že by se hrálo o medaile. To se ale nestalo a proti Švédům jsme věřili, že jsme na ně připravení.“

Ale dojeli jste na špatnou první třetinu.

„0:3, to je těžký. Pak jako chceš, ale potřebuješ trošku štěstí, aby ti něco pomohlo. Dostat se na nějaký kontakt, který je může znervóznět. Ale to jsou kdyby…“

„Těžko říct, blbě se mi to hodnotí. Myslím, že jsme měli kvalitní tým. Nevím, fakt se mi to blbě hodnotí. S odstupem času nás určitě bude mrzet ta Amerika.“

Měli jste na víc než čtvrtfinále? Když zvážíte reálnou sílu týmu?

„Já myslím, že jo, tam si to uhrát... Ale tak to je. Čas nevrátíš. Bohužel.“

David Pastrňák mluvil o tom, že je to velká škola pro mladé hráče. Souhlasíte?

„Určitě to tak taky vnímám. Každého mladého kluka, který si osahá velké zápasy, to může do budoucna posunout. Myslím si, že tím si museli všichni projít. Musíš být součástí výher, ale i proher. Všechno ti dává zkušenost do budoucna. Věřím, že je pořád na čem stavět.“

Vy máte pořád dost sil na reprezentaci?

„Já doufám, že jo. Teď se o těchto věcech blbě baví, když je čerstvý zklamání. A asi ani nevím, co víc říct.“

Co říkáte na to, že Dánové porazili Kanadu?

„Ani mi neříkej…“