ONLINE: Rakousko - Česko 1:3. Outsider snížil, Češi ale drží klidný náskok
Hokejová reprezentace dnes v další přípravě na mistrovství světa hraje ve Vídni s Rakouskem. Kouč Radim Rulík s asistenty plánují ve třetím utkání před šampionátem ve Švýcarsku nasadit do hry všechny čtyři hráče, kteří národní tým v tomto týdnu doplnili, premiérový start by si tak měl připsat brankář Jan Bednář. Vedle třiadvacetiletého nováčka se k mužstvu připojili také obránce Michal Kempný a útočníci Ondřej Beránek s Michaelem Špačkem. ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 19.00 na iSportu.
Reprezentace v minulém týdnu v Karlových Varech porazila Německo 5:3 a 4:1. S Rakušany před rokem národní tým v přípravě na MS nejprve ve Znojmě zvítězil 4:0 a poté prohrál v Linci 3:4 v prodloužení. Po nočním přesunu se hned v pátek od 17:00 uskuteční v Jihlavě odveta.