POLEMIKA o Klapkovi: Chápete, že se nevešel? Hřiště je problém vs. Takový přístup není šťastný
Po nedělní nominaci Radima Rulíka na mistrovství světa se hodně řeší i jméno, které ve finálním českém výběru chybí. Adam Klapka z Calgary mohl být jediným útočníkem současného kádru národního týmu, který odehrál celou sezonu v NHL, do plánů kouče Rulíka se ovšem nevešel. Redaktoři deníku Sport a serveru iSport Filip Ardon a Patrik Czepiec v POLEMICE odpovídají na otázku: Chápete, proč Radim Rulík nevzal Adama Klapku na MS?
Filip Ardon: ANO
Chtěl bych vidět Adama Klapku na mistrovství světa? Rozhodně ano. Zároveň ale chápu i důvody, proč se trenér Radim Rulík rozhodl mladého obra z nominace vynechat. Útočníkovi Calgary podrazila nohy poslední zkouška před startem šampionátu. Po turnaji v Českých Budějovicích asi každý počítal s tím, že povolávací rozkaz do Švýcarska dostane kompletní lajna Klapky s Melovským a Chmelařem. Nejzkušenější z tria však v klíčovou chvíli nepřesvědčil.
Zásadní problém? Velké hřiště, na němž se bude letošní šampionát hrát. Pro Klapkovu hru je trochu jako kryptonit. Čahoun z Prahy potřebuje mít k soupeřům blízko, sbírat jednu srážku za druhou. Ve Švédsku nemohl prodat svoji sílu, všude byl o krok dál, sbíral trestné minuty a ze hry českého týmu se vytratil. Podobně jako loni na šampionátu. První zápasy sledoval jen z tribuny, pak dostal šanci, ale kromě jednoho duelu nezářil. Že se hrálo na velkém kluzišti, nemá smysl dvakrát zdůrazňovat.
Taky proto bude reprezentace letos na letišti ve Fribourgu spoléhat na skvělé bruslaře, jak Rulík přiznal. Do tohoto ranku Klapka nepatří, cpát ho na sílu do role, která mu není přirozená, by postrádalo smysl. Kouč dá přednost svým oblíbencům, kam při vší úctě Klapka nepatří. Rulík vidí jako problém i to, že nehraje speciální týmy, proto ho nevzal na únorovou olympiádu. Pevně věří své filosofii a podle toho volil hráče. To je v pořádku. Jen by stálo za to si umět rozhodnutí obhájit před novináři a veřejností. Strohé vysvětlení „nevešel se“ jen zbytečně rozvíří další otázky a emoce.
Patrik Czepiec: NE
Už proto, že trenér žádné pádné vysvětlení nepodal, byť každý soudný dokáže dopočítat proměnné v rovnici, z níž vzešla letošní Klapkova neúčast. Nechci tvrdit, že národní tým a zvláště mistrovství světa mají přicházet za zásluhy. Více než stovka zápasů v NHL se přesto nerozdává pro široké úsměvy. Klapka „něco“ umět musí a je také o kvalitní trenérské práci, aby se přednosti v zámoří uznávaného hráče prodaly v Evropě. Třeba i výběrem vhodných spoluhráčů.
Obecně se stává, že kouči určitý plejer nevoní, nepotká se s jeho filozofií. Pak ovšem nechápu, proč reprezentační štáb Klapku do kempu vůbec bral, aby ho pak v poslední chvíli škrtnul. I za cenu toho, že by totální vynechání hřmotné věže v přípravě na MS vzneslo kritiku veřejnosti. Rulík a spol. museli dávno předtím vědět, co od Klapky na širším hřišti očekávat. Argument opakovaných testů po předchozím šampionátu kulhá. Aspoň v mých očích.
Nakonec je na trenérovi, jaký materiál vybere. Jde o jeho odpovědnost i právo, což nikdo nerozporuje. Nicméně v době, kdy Rulík žehrá na nedostatek borců z NHL, není takový přístup šťastný. Vzniká precedens: „Hraješ stabilně nejlepší ligu světa? Chceš na MS? Přijeď a uvidí se, třeba se dočkáš.“ Říká se, že kouč může klidně postavit nároďák z pralesa, když si za ním stojí. Ale pozor! Hraje se také o budoucí vztahy s hokejisty a vůli klubů NHL uvolňovat české borce pro MS.