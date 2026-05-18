Pavouk play off MS v hokeji 2026: Češi ztratili klid, ale mají dál postup ve svých rukou
Ještě zbývá odehrát pět ze sedmi utkání ve skupině, ale čeští hokejisté na mistrovství světa 2026 po nečekaném zaváhání se Slovinskem ztratili klid po úvodní výhře nad Dánskem. Jak se rýsují jejich vyhlídky směrem k postupu do čtvrtfinále? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
Kolik bodů reálně stačí na postup do čtvrtfinále MS v hokeji 2026?
Z historických dat a matematických simulací formátu s osmi týmy vyplývá jasná pravděpodobnostní hranice:
- 12 bodů a více (jistota): Se 4 výhrami za 3 body (případně adekvátní kombinací s body z prodloužení) má tým čtvrtfinále prakticky stoprocentně v kapse.
- 9 až 11 bodů (hrana postupu): Zde už nastupuje kalkulačka a pomoc ostatních týmů. S touto bilancí se obvykle bojuje o kritické 4. místo.
- 8 bodů a méně (téměř jisté vyřazení): S tímto ziskem se do play-off postupuje pouze za zcela extrémních konstelací a při vyrovnanosti středu tabulky.
Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)
Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:
Scénář A: Rovnost dvou týmů
- Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).
Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)
Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:
- Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
- Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
- Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.
Pohled na postupové vyhlídky ve skupině B
Z hlediska rozložení sil je postupová matematika pro český tým rozdělena do dvou hlavních bloků zápasů:
- Povinné body (Základ postupu): Zápasy proti papírově slabším soupeřům (Itálie, Norsko). Zde Češi potřebují stoprocentní bodový import. Zisk z těchto duelů tvoří pevnou kostru pro postup.
- Zápasy o nasazení a klid: Duely se Švédskem, Kanadou a tradiční vypjaté derby se Slovenskem. Body z těchto zápasů nejen definitivně stvrzují čtvrtfinále, ale hlavně určují pozici (1. až 4. místo), která je klíčová pro nasazení do play-off.
Český národní tým má za sebou úvodní dva zápasy ve Fribourgu a matematika postupu dostala po víkendu poměrně nečekaný a komplikovaný rozměr. Svěřenci Radima Rulíka sice splnili povinnost proti Dánsku, ale následná senzační ztráta se Slovinskem výrazně zamíchala kartami.
Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:
- Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
- Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení).
Co tato ztráta znamená pro postupovou matematiku?
1) Ztráta polštáře pro „klidný postup“
Původní plán počítal s plným ziskem 12 bodů z duelů proti papírově slabším soupeřům (Dánsko, Slovinsko, Itálie, Norsko). Slovinsko z tohoto plánu umazalo dva klíčové body. Pro stoprocentní jistotu čtvrtfinále (hranice ~12 bodů) tak Češi nyní musí bezpodmínečně porazit Itálii i Norsko a zároveň budou potřebovat bodovat proti někomu z trojky (Švédsko, Slovensko, Kanada).
2) Strašák jménem vzájemný zápas
Hokejová kritéria IIHF jsou neúprosná. Pokud by na konci základní skupiny měli Češi a Slovinci shodný počet bodů (např. v boji o 4. místo), Slovinsko postupuje díky výhře ve vzájemném zápase. Češi se tak dostali pod tlak, že nesmí se Slovinskem na dálku bodově splynout, byť by nemělo jít o příliš pravděpodobný scénář.
3) Komplikace v boji o lepší nasazení
Skupinu B zatím suverénně rozjely týmy Kanady a Slovenska, které mají šest bodů. První výhru už zapsali i tradičně silní Švédové. Pokud chtělo Česko útočit na první dvě příčky ve skupině a vyhnout se tak ve čtvrtfinále nejvýše postaveným týmům z curyšské skupiny A (USA, Finsko, Švýcarsko), ztráta se Slovinskem šance výrazně snížila. Aktuálně se reálný cíl posouvá spíše k boji o 3. až 4. místo.
Klíčový výhled: Co bude následovat?
Český tým nemá čas na splín, protože program hned v pondělí večer přináší extrémně těžkou zkoušku:
- Pondělí 18. 5. (20:15) | Česko – Švédsko: Zápas, který napoví nejvíc. Pokud Češi dokážou se silnými Švédy bodovat, ztrátu se Slovinskem okamžitě vymažou a vrátí se do hry o klidné pozice. Porážka v základní hrací době by naopak znamenala, že Češi zůstanou na čtyřech bodech a dostanou se pod tlak.
- Středa 20. 5. (16:15) | Česko – Itálie: Zápas, kde už neexistuje prostor pro jakékoliv další zaváhání. Zde je povinností zisk 3 bodů, jinak by postupové naděje utrpěly fatální ránu.
Shrnutí: Postup do čtvrtfinále mistrovství světa mají Češi stále pevně ve svých rukou, ale luxusní náskok a klid jsou pryč. Každý další zápas už se bude hrát s kalkulačkou v ruce.
Program play off MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas / ONLINE přenos
|Čtvrtfinále (Curych)
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|Čtvrtfinále (Curych)
|Čtvrtfinále (Fribourg)
|Semifinále
|Semifinále
|O 3. místo
|Finále
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko - Česko 1:4
- Slovinsko - Česko 3:2p
- Česko - Švédsko, pondělí 18. května, 20:20
- Česko - Itálie, středa 20. května, 16:20
- Slovensko - Česko, sobota 23. května, 16:20
- Česko - Norsko, pondělí 25. května, 16:20
- Česko - Kanada, úterý 26. května, 20:20
Skupina A na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rakousko
|2
|2
|0
|0
|0
|9:4
|6
|2
Finsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|3
Švýcarsko
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
USA
|2
|1
|0
|0
|1
|6:4
|3
|5
Lotyšsko
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|3
|6
Německo
|2
|0
|0
|0
|2
|1:5
|0
|7
Maďarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:8
|0
|8
Velká Británie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|11:3
|6
|2
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|3
Česko
|2
|1
|0
|1
|0
|6:4
|4
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|2
|1
|0
|0
|1
|9:7
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Dánsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
|8
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0