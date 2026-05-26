Pavouk play off MS v hokeji 2026: Česko vs. Finsko ve čtvrtfinále a stěhování do Curychu
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 skončila. Češi po prohře s Kanadou 2:3 na konci skupiny B zůstali na třetím místě a je jisté, že ve čtvrtek budou hrát v play off proti Finsku. Druhý tým skupiny A teprve dnes poprvé na turnaji ztratil body ve šlágru proti zatím stoprocentnímu Švýcarsku (2:4). Rulíkův tým čeká stěhování z Fribourgu do Curychu a jisté je, že v souboji nebude favoritem. Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
Program play off MS v hokeji 2026
|Datum a čas
|Zápas / ONLINE přenos
|Finsko - ČESKO (Curych)
|Norsko - Lotyšsko (Fribourg)
|Švýcarsko - Švédsko (Curych)
|Kanada - USA (Fribourg)
|Semifinále
|Semifinále
|O 3. místo
|Finále
Výsledky Česka ve skupině B:
- Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
- Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
- Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
- Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
- Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)
- Norsko - Česko 4:1 (Zisk 0 bodů - nevydařený zápas a velká komplikace pro nasazení do čtvrtfinále)
- Česko - Kanada 2:3 (Zisk 0 bodů - slibný průběh, ale favorit ve třetí třetině utkání obrátil dvěma góly)
Skupina A na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|7
|7
|0
|0
|0
|39:7
|21
|2
Finsko
|7
|6
|0
|0
|1
|31:11
|18
|3
Lotyšsko
|7
|4
|0
|0
|3
|24:17
|12
|4
USA
|7
|3
|1
|0
|3
|25:21
|11
|5
Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|6
Rakousko
|7
|3
|0
|0
|4
|17:29
|9
|7
Maďarsko
|7
|1
|0
|0
|6
|14:38
|3
|8
Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|7
|6
|1
|0
|0
|33:13
|20
|2
Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3
Česko
|7
|4
|0
|1
|2
|19:17
|13
|4
Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5
Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6
Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1