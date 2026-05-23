ONLINE: Česko - Slovensko 2:2. Chromiak využil chaos před brankou a překonal Kořenáře
Česko čelí v pátém duelu základní skupiny B na mistrovství světa v hokeji Slovensku. Oba soupeře dělí před derby pouhý bod, o který vstoupili lépe do turnaje Slováci, hráli ale zatím jen s papírově slabšími týmy. Přeskočí národní tým svého soupeře? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0