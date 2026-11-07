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Rusové už mají být v programu MS juniorů! Švýcaři reagují: Nenastoupíme proti nim

Švýcarští mladíci na loňském MS juniorů
Švýcarští mladíci na loňském MS juniorůZdroj: Profimedia.cz
Rusové se vrací na MS v hokeji
Rusové se vrací na MS v hokeji
Rusové se vrací na MS v hokeji
Rusové se vrací na MS v hokeji
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ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
Mládežnické výběry
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Švýcarský hokejový svaz oznámil, že jeho tým nenastoupí proti Rusku na mistrovství světa do 20 let v Kanadě. Mezinárodní federace IIHF už údajně Rusko zařadila do programu turnaje místo Norska.

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Švýcarský svaz na svém webu uvedl, že rozhodnutí se týká pouze zápasu proti Rusku a nejedná se o bojkot celého šampionátu. „Rozhodnutí udělal výkonný výbor Švýcarského ledního hokeje po intenzivních konzultacích a pečlivém zhodnocení sportovních, politických a společenských aspektů,“ oznámil svaz.

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Navzdory tomu, že Sportovní arbitrážní soud (CAS) minulý týden nařídil IIHF vrátit ruské týmy do mezinárodních soutěží, není start Ruska na juniorském MS pravděpodobný. Kanadský premiér Mark Carney tento týden uvedl, že se Rusko kvůli válce na Ukrajině turnaje hraného od 26. prosince do 5. ledna v Edmontonu a Red Deeru nebude smět zúčastnit.

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