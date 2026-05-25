Česko – Kanada v TV: Kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?

Čeští hokejisté padli s Norskem na MS
Českou reprezentaci čeká poslední zápas ve skupině proti Kanadě. Po překvapivé prohře s Norskem si mužstvo Radima Rulíka zkomplikovalo situaci. Právě toto utkání rozhodne o konečném umístění v tabulce i o soupeři pro čtvrtfinále. Klíčový duel začíná v úterý 26. května ve 20:20. Kde sledovat bitvu Česko vs. Kanada živě? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

Datum: úterý 26. května (20:20)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Česko vs. Kanada v TV?

Českou reprezentaci čeká poslední zápas ve skupině na mistrovství světa, ve kterém se utkají proti Kanadě. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Kanada začíná v úterý 26. května od 20:20.

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

TV program na MS v hokeji 2026 v úterý 26. května 2026

12:20Maďarsko – Lotyšsko ONLINEČT sport Plus
12:20Norsko – Dánsko ONLINEČT sport
16:20USA – Rakousko ONLINEČT sport Plus
16:20Slovensko – Švédsko ONLINEČT sport
20:20Švýcarsko – Finsko ONLINEČT sport Plus
20:20Česko – Kanada ONLINEČT sport

Skupina B na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada6510030:1117
2Norsko6401121:1113
3Česko6401117:1413
4Slovensko6310219:1511
5Švédsko6300323:149
6Dánsko6110412:225
7Slovinsko601148:243
8Itálie600154:231

    H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Kanady

    Češi se s Kanadou potkávají pravidelně během mistrovství světa nebo olympijských turnajů. Z posledních deseti vzájemných střetnutí však reprezentace zvítězila pouze dvakrát. Naposledy na sebe oba celky narazily na letošních zimních olympijských hrách. Po dechberoucí podívané nakonec slavily triumf javorové listy, které urvaly výhru 4:3 v prodloužení.

    DatumZápas a výsledek
    18. 02. 26Kanada – Česko 4:3p
    12. 02. 26Česko – Kanada 0:5
    21. 05. 24Kanada – Česko 4:3p
    23. 05. 23Kanada – Česko 3:1
    28. 05. 22Kanada – Česko 6:1
    25. 05. 19Kanada – Česko 5:1
    24. 02. 18Česko – Kanada 4:6
    17. 02. 18Kanada – Česko 2:3p
    15. 12. 17Česko – Kanada 4:1
    05. 05. 17Česko – Kanada 1:4

