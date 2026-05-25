Česko – Kanada v TV: Kde sledovat MS v hokeji 2026 živě?
Českou reprezentaci čeká poslední zápas ve skupině proti Kanadě. Po překvapivé prohře s Norskem si mužstvo Radima Rulíka zkomplikovalo situaci. Právě toto utkání rozhodne o konečném umístění v tabulce i o soupeři pro čtvrtfinále. Klíčový duel začíná v úterý 26. května ve 20:20. Kde sledovat bitvu Česko vs. Kanada živě? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
Česko vs. Kanada na MS v hokeji 2026
|Datum: úterý 26. května (20:20)
Dějiště: BCF Arena, Fribourg
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Česko vs. Kanada v TV?
Českou reprezentaci čeká poslední zápas ve skupině na mistrovství světa, ve kterém se utkají proti Kanadě. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport. Průběh zápasu můžete sledovat také ONLINE na webu iSport. Česko vs. Kanada začíná v úterý 26. května od 20:20.
Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)
- Dánsko – Česko 1:4
- Slovinsko – Česko 3:2p
- Česko – Švédsko 4:3
- Česko – Itálie 3:1
- Slovensko – Česko 2:3
- Česko – Norsko 1:4
- Česko – Kanada, úterý 26. května, 20:20
TV program na MS v hokeji 2026 v úterý 26. května 2026
|12:20
|Maďarsko – Lotyšsko ONLINE
|ČT sport Plus
|12:20
|Norsko – Dánsko ONLINE
|ČT sport
|16:20
|USA – Rakousko ONLINE
|ČT sport Plus
|16:20
|Slovensko – Švédsko ONLINE
|ČT sport
|20:20
|Švýcarsko – Finsko ONLINE
|ČT sport Plus
|20:20
|Česko – Kanada ONLINE
|ČT sport
Skupina B na MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1
H2H - posledních 10 vzájemných zápasů Česka a Kanady
Češi se s Kanadou potkávají pravidelně během mistrovství světa nebo olympijských turnajů. Z posledních deseti vzájemných střetnutí však reprezentace zvítězila pouze dvakrát. Naposledy na sebe oba celky narazily na letošních zimních olympijských hrách. Po dechberoucí podívané nakonec slavily triumf javorové listy, které urvaly výhru 4:3 v prodloužení.
|Datum
|Zápas a výsledek
|18. 02. 26
|Kanada – Česko 4:3p
|12. 02. 26
|Česko – Kanada 0:5
|21. 05. 24
|Kanada – Česko 4:3p
|23. 05. 23
|Kanada – Česko 3:1
|28. 05. 22
|Kanada – Česko 6:1
|25. 05. 19
|Kanada – Česko 5:1
|24. 02. 18
|Česko – Kanada 4:6
|17. 02. 18
|Kanada – Česko 2:3p
|15. 12. 17
|Česko – Kanada 4:1
|05. 05. 17
|Česko – Kanada 1:4