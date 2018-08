Říha po prvním tréninku reprezentace: Vidím chuť pracovat, to se mi líbí

Hodně vám plány zkomplikovalo, že se před srazem dost hráčů omluvilo a některá jména, třeba Václava Karabáčka, jste doplňovali až na poslední chvíli?

„Nějaká zranění tam byla, jiní kluci museli už na farmy a někteří z NHL jsou zase moc drazí na pojistky. KHL jsme nechali na pokoji, protože začínají jako první. Ale ve výsledku spokojeni s hráči, které tady máme. Není to zase tak velká komplikace, vidím tu chuť pracovat, to se mi líbí.“

Co tady vlastně na soustředění, které uzavře čtvrteční zápas, chcete vidět?

„Navazuju v tomhle na Pepíka Jandače, který si udělal taky široký kádr a začal pracovat s mladými hráči. Chceme to dělat podobně, vidět, jak na tom jsou kluci kondičně a technicky. Někteří kluci už za nároďák hráli, takže si slibujeme, že se rozšíří národní mužstvo, pořád máme dobré mladé hráče. Je potřeba je jenom vidět a pracovat s nimi.“

Tušíte už, jak hráče pro modelové utkání, rozdělíte?

„Původně jsem to měl napsané jako Čechy proti Moravě, aby to mělo trochu náboj, ale ještě uvidíme. Dost hráčů se omluvilo, takže ještě se pak musíme podívat, jak nám to sedne.“

Na prvním tréninku jste měl na starosti beky a byl jste docela slyšet, aby hlavně trefovali branku. Hned od začátku se chcete zaměřit na detaily?

„Technicky to musí zvládnout, mladí kluci si často hlídají buď ruce, nebo nohy a finále je jim pak kolikrát jedno. To je ale právě důležité, spočívá v tom, aby obránce trefil bránu. Tím pádem se vám tam útočníci nebudou bát chodit, budou vědět, že to nepůjde vysoko.“

Cítil jste, že se hráči, kteří v národním týmu ještě nikdy nebyli, chtějí ukázat?

„Byli trochu nervózní. Druhá skupina po cvičení pak byla unavenější, nebyla tak dobrá jako první. Starší hráče jsme sem nebrali schválně, víme, že v klubech hrají prim, uvidíme je, budeme jezdit po extralize. Chtěli jsme nyní vidět hlavně tyhle mladé kluky, třeba jim i trenéři v klubech dají pak větší šanci.“

Jak vypadala práce hráčů, kteří zrovna nešli na led a zůstávali uvnitř haly?

„Máme kondiční trenérku, která se zaměřuje na úponové prvky, aby kluci pracovali celým tělem, zvykli si na to. Někteří ho nepoužívají celé, někdo měl třeba velmi slabé břišní svalstvo, snažíme se je naučit, co mají dělat a aby v tom pokračovali.“

Odnesou si hráči ze srazu i nějaké domácí úkoly?

„Myslím, že sami budou chtít pracovat. S některými, kteří jsou nejblíž Karjale, si určitě ještě promluvíme, aby se chystali. Zjistíme, co mají za nedostatky, někdo vršek, jiný spodek, další potřebuje přidat technicky. Snažíme se hlavně sledovat hráče, jak to zvládají i psychicky, když ho třeba opravíte, jak pak reaguje.“

Upoutal vás hned někdo?

„Třeba na Martinu Nečasovi bylo vidět, že už má za sebou něco odehráno i v reprezentaci, má větší sebevědomí, věří si. Někteří další se mu hodně přibližovali a přitom šlo o kluky, které jsme tady třeba původně na soupisce neměli. Je ale vidět, jak se připravovali venku a mají správné návyky.“

