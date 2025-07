Prognóza ligy podle Sportu: boj o TOP 6, nováček nespadne. Polepší si Sparta?

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatele Přihlásit

Po skvělé sezoně náraz s odsouzeným bossem Peltou. Jak se to projeví?

Karel Piták: „Velký problém, jakkoliv si to Jablonec možná zatím nepřipouští. Miroslav Pelta žije fotbalem 24 hodin denně, druhého takového člověka nenajdete. I proto soudím, že Jablonec může mít opět spíš trochu horší sezonu. Je to škoda, protože Luboš Kozel to sportovně obrovsky zvednul. Nakonec budou spokojení, když skončí do osmého místa.“

Jiří Fejgl (Sport): „Zatím se to neprojevilo nijak, Miroslav Pelta dál šéfuje klubu a chystá ho na dobu, kdy by měl být ve vězení. V tuto chvíli se nezdá, že by Jablonec strádal. Sice prodal Dominika Hollého, ale základ kádru zůstal pohromadě. V Jablonci byli hráči vždy na špičkách, co se týče platů, jsou zvyklí. Proto v klidu.“