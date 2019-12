Na Rusech bylo vidět, že z nás mají obrovský respekt, kvitoval Říha | iSport.cz

Jak byste zápas s Rusy zhodnotil?

„Začátek byl špatný. Prvních pět minut jsme nevěděli, kde jsme. Měli jsme obrovský respekt, byli jsme nervózní, dělali jsme obrovské chyby. Potom jsme se zvedli, začali jsme dělat, co jsme si řekli. Dalších dvanáct minut jsme Rusy jako by přehrávali, nedostávali se k ničemu. Vytvořili jsme si šance, ale hrubky nás stály góly, které jsme dostali. Ve druhé třetině to bylo vyrovnané. Ve třetí části jsme se dostali do vedení, ale zase jsme to úplně chtěli strhnout na naši stranu.“

V čem byla chyba?

„Nemáme taktiku, že bychom si počkali… V útočném pásmu prohráváme vhazování a jedou nám asi šestkrát čtyři na dva, to je prostě špatně. Propadali jsme a Rusové z toho měli brejky. Naštěstí zase velmi dobře zachytal Hrubec. Myslím si, že bod je zasloužený. No a pak ty penalty... Stříleli jsme jich asi patnáct v sezoně a dali jsme z nich jeden gól, který dal Krejča (Jakub Krejčík). Na to se musíme zaměřit.“

Ukázalo mužstvo charakter tím, že otočilo z 0:2 na 3:2? V domovské aréně Rusů?

„Myslím si, že ano. Kluci předvedli to, že mužstvo je zdravé, že chce vyhrávat. S Rusy, kteří se dostanou do klidu a vedou 2:0, je hrozně těžké otáčet zápas. Nám se to podařilo, takže to musím kvitovat. Když to uděláme, hlad po vítězství tam je.“

Co jste říkal na bratry Zohorny, kteří odehráli výborný zápas?

„Rostou před očima. Na mistrovství světa byli mezi našimi klíčovými hráči (Hynek a Tomáš). Opravdu to vybojují. Uhrají, padnou do střely. Nemají problém jet za jakýmkoliv kotoučem. Jsou v dobré kondici. Musíme si je připravit, protože do play off asi nepůjdou, takže je obehrajeme na každém turnaji. Pro ně to bude jen plus a navýšení sezony, aby nám v pauze po svém ukončení sezony úplně nezvadli. Pojedou i na Švédské hry.“

Jak moc vás těší, že pořád hrajete o celkové vítězství na turnaji?

„My jsme si dali za úkol naučit mužstvo vítězit v každém zápase. Budeme se připravovat na to, abychom vyhráli. I když nás zase opustí kapitán (Martin Zaťovič), který má hned v pondělí povinnosti s Kometou. S Brnem jsme se domluvili, že s Pyrochtou odlétají. Mužstvo má vnitřní sílu připravit se na zápas a zvítězit. Nejen se Švédy, ale v celém turnaji. Není to tak, že bychom za tím šli za každou cenu, to určitě ne, ale předsevzetí jsme si dali, že za vítězstvím půjdeme. Chtěli bychom, aby český hokej měl respekt, a abychom ukázali, že umíme hrát. Dneska bylo vidět, že Rusové mají obrovský respekt.“

Mužstvo bude mít po Gulašovi a Zaťovičovi třetího kapitána ve třech zápasech. Už tušíte, kdo to bude?

„Ještě ne.“

A v brance se představí Marek Langhamer?

„Ano.“