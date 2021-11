Blümel: Šestnáctiletí kluci nás tam točili... Zámek bez gólů je k ničemu

PŘÍMO Z HELSINEK | Byl součástí trojice, která na Karjale víceméně obstála. Trio vedené Michaelem Špačkem s Matějem Stránským a Matějem Blümelem na křídlech trenér Filip Pešán podržel až do konce. Dostávali se do šancí, soupeře byli schopní přehrát. „Nekouše se snadno, když si z vás mladší kluci, ne že dělají srandu, ale točí vás v pásmu,“ řekl právě Blümel, jeden z českých střelců na turnaji, po prohře 2:5 s Ruskem.

Matěji, proč se opakoval vzorec, kdy jste dobře odehráli jen jedinou třetinu?

„Nevím moc, čím to je. Těžko říct, proč hrajeme jen jednu třetinu a ty další ne. Jak bylo vidět v sobotu, Finy jsme byli schopní přehrát a přetlačit. To samé dneska poslední třetinu. Nepustili jsme je z pásma a tlačili je. Ale takhle nemůžeme nikdy vyhrát.“

Vaši ofenzivní trojičku trenéři nechali nerozdělenou až do konce. Když dáme stranou výsledky, herní spolupráci v lajně si asi pochvalujete, že?

„Asi máte pravdu. Takhle, musím říct, že s klukama se mi hrálo skvěle. Měli jsme šance, všechny soupeře jsme byli schopni zamknout. Ale k čemu to je, když to nepřinese branky? Vypracovat si hodně šancí je jedna věc, ale bohužel nic z toho. Hraje se na branky, ne na ty zámky.“

Bylo to i téma v kabině, že prostě branky nepadají?

„Taky. V průběhu celého turnaje se to řešilo. Měli jsme šancí opravdu hodně a dali jsme jen pět gólů, což je šílené. Je to blbé, když gólů je tak málo. Nemůžeme pak vyhrávat na takové úrovni. Musíme na tom pracovat v klubu.“

Jste v sestavě jeden z nejmladších. Cítil jste nedávno, třeba v mládežnických kategoriích, že góly nyní prostě jsou český problém?

„Ano, může to být jeden z důvodů, proč je náš hokej tam, kde je. Už tu zaznělo, že my jsme schopní soupeře přehrát, ale to finále chybí. Je hezké, že je někde výsledek 0:1, ale když tu branku nedáme, nedá se vyhrát. Já nevím, co k tomu víc říct. Všichni hrajeme seniorské soutěže, kde je spousta prostoru na to, se zlepšit. Osobně, když vidím, jaké to teď je, tak vím, že se na to chci zaměřit, že se v tom chci posunout.“

Berete to i tak, že v porovnání s mladšími ruskými hráči jste v zakončení prostě horší?

„Tak jasně. V tom věku, v jakém jsou, tak už jsou dominantní. Kolikrát nás tam motali v pásmu a zavřeli nás. A je jim šestnáct. Jsou dobří. A samozřejmě nás to štve. Ale může to posloužit k tomu, abychom se zlepšili.“