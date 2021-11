Pešán po bídě na Karjale: Nestačíme juniorům Ruska. Co gólmani pro Hry?

PŘÍMO Z HELSINEK | „Ta podoba byla jasně patrná,“ smutně přikývl trenér Filip Pešán. O co šlo? O vzorec v posledních dvou duelech ve finské Hartwall Aréně. O to, že jeho tým dovedl zapnout na slabých dvacet minut v zápasech, jinak ho soupeř přehrával. I v neděli proti Rusku. První dvě části český celek nezvládl, mnohdy proti mladým soupeřům vypadal odevzdaně. Až ve třetí části se zlepšil, což však stačilo jen na snížení. Konečný výsledek 2:5 odpovídá realitě.

Setkaly se dva týmy s nejhorší koncovkou na turnaji Karjala. Zatímco český výběr se do utkání s Ruskem prosadil třikrát, sborná jen dvakrát. Hned první část ale rychle odpověděla, kde leží střelecká realita. Zatímco Rusové v úvodní části využili dvě přesilové hry, sestava kapitána Michala Řepíka pokračovala v tom, kde se nacházela celý turnaj. Šance si vytvořit dovedla, nicméně jejich využití? Nula.

„Nevím, v čem to je. Co na tom, že jsme hráli dobře a jako lajně nám to fungovalo. I já z toho mám ten pocit, jenže k čemu je to platné, když z toho nejsme schopní nic vytěžit. Těžko se mi to hodnotí, jsem zklamaný,“ shrnul účinkování týmu na turnaji Michael Špaček, jenž mimochodem z hlediska individuálních výkonů jasně vyčníval.

„Je to tak, dnes nás vyškolili junioři a dorostenci Ruska v zakončení. Ono to ale není tak, že by někde měli skupinu schovaných dělostřelců a my bychom si je mohli vytáhnout do příštích nominací, že budou dávat góly. Tak to není. Většina z nominovaných hraje českou nejvyšší soutěž a je třeba říct, že nestačí juniorům Ruska, kteří hrají KHL,“ nebral si servítky český trenér. Mluvil vyrovnaně, klidně, nicméně bylo cítit, že ho vystoupení jeho výběru rozhodně netěší.

Hráči ještě v pondělí dostávali otázky ohledně nominace na olympijské hry. Kdyby se okolnosti vyvinuly, mohli by někteří hráči z Evropy do nominace proniknout. Avšak turnaj vyřkl jednu věc: Pokud to půjde, kompletně se soustřeďte na hráče z NHL. Trenérský štáb se musí modlit, aby všechny opory z Ameriky byli zdraví, jedině tak bude národní celek v únoru konkurenceschopný. Hokejisté působící v Evropě v určitých pasážích opravdu nestačili ani na úroveň turnaje Euro Hockey Tour.

„Řepík a Jeřábek ukázali, že jsou schopní táhnout národní tým, ale jestli to bude stačit na olympiádu, to bude předmětem debat a názorů. Pak z Evropy uvidíme, jak na tom bude třeba Roman Červenka, který vinou neočkování z nominace vypadl. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál. Jednoznačně David Krejčí nemusí být testovaný, přestože bychom ho rádi viděli na jednom utkání v Praze,“ pokračoval český trenér.

„Doufám, že hráči z Čech mají možná pozdější rozkvět. Je vidět, že David Jiříček nebo Matěj Blümel byli naši nejlepší hráči. Oni by mohli v budoucnu tým táhnout,“ přál si. Nic jiného vlastně po finské zkušenosti ani nezbývá. Skóre 5:13 je všeříkající, nula v kolonce získaných bodů jakbysmet.

Turnaj se opravdu z hlediska výkonů nepovedl. Přestože nejde hráče šmahem odsoudit za špatný přístup, nebo za vypuštěná utkání, na ledě byly pasáže, kdy soupeř jasně vládl. Paradoxně nejpatrnější to bylo v posledním klání s Ruskem ve druhé třetině. Člověk měl kolikrát až pocit, jestli opravdu hraje dospělá reprezentace proti tak mladým hráčům.

Rusové s košíkem na helmě v rozích české zadáky motali a hned dvě z pěti branek padly vyloženě po rozborce české obrany do prázdné branky. I kvůli tomu se podruhé ve dvou dnech měnil v rozběhnutém duelu brankář. Zatímco v sobotní bitvě po první třetině usedl na lavičku Miroslav Svoboda a nahradil ho Štěpán Lukeš, nyní hradecký gólman zažil situaci z druhé strany. Dostal čtyři branky a střídal ho Petr Kváča.

„Brankářská otázka je těžká celkově. Ani my nevíme, na koho se dívat, jako na jedničku i pro olympiádu. Nevíme, jestli se uzdraví brankáři, jestli začnou chytat pravidelně. Nominace jednoznačně nebude lehká,“ okomentoval situaci v brankovišti. „Možná se jim nyní nedaří, ale načasují formu na únor. Kéž by to tak bylo,“ doplnil. Tohle přání se netýká jen samotných brankářů, ale prakticky všech. Po událostech posledních dní určitě.