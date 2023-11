Plekanec: Nejtěžší je nechodit ráno do kabiny. Reprezentace? Pocta i šance

Kapitán a ikona reprezentace se vrací na místo činu. Tomáš Plekanec (41) se stal předmětem nečekaného a pečlivě utajovaného kroku, kdy byl oficiálně jmenován asistentem hlavního kouče národního mužstva. Týden překotných událostí v jeho životě nabral další obrátky. V sobotu vyšlo najevo, že kvůli vleklým trablům se zády je de facto odsouzen ukončit profesionální hráčskou kariéru, aby ve středu hokejový svaz pyšně hlásil, že hráče s tisícovkou startů v NHL a účastníka 11 mistrovství světa přijímá do trenérského štábu šéfa Radima Rulíka. „Je to fantastická šance, kterou beru s maximální pokorou,“ tvrdí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Máte toho dost v posledních dnech. Stíháte vůbec vstřebávat dojmy z nástupu do služeb národního týmu, který čeká na konci sezony MS v Praze?

„Jak víte, reprezentace pro mě byla vždycky čest. Kdykoli to šlo, dorazil jsem hrát. Nad nabídkou pomáhat reprezentaci v roli jakéhosi konzultanta jsme se bavili od léta. Byl jsem nachystaný klukům pomoci, ale do toho se stalo, co se stalo. A tak mi Radim a spol. nabídli, abych s nimi byl oficiálně a vlastně pořád. A slovo dalo slovo.“

Na co se nejvíc těšíte? Já bych řekl na to, až hráčům představíte vycizelované fígle, jimiž jste trápil protihráče všude po světě.

„Uvidíme, co přesně dostanu na starost a jak to celé bude nastavené.