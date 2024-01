Trenér a manažerka o situaci ženského hokeje v Česku: Je třeba konkurence

České hokejistky do 18 let porazily Kanadu a zahrají si na MS finále • Twitter.com / Hokejový nároďák žen

České hokejistky do 18 let senzačně zdolaly v semifinále mistrovství světa Kanadu

České hokejistky získaly na mistrovství světa hráček do 18 let stříbro

Barbora Juříčková slavila senzační stříbro z MS žen do 18 let s rodiči přímo v dějišti šamionátu

V útrobách zimního stadionu Icerink se dvojice zodpovědná za chod projektu rozpovídala o výchově mladých hokejistek a o tom, jak je na tom mládež oproti největším konkurentům. Těmi jsou Švédsko, Kanada a Amerika. „Vidím to v základním pohybovém rozvoji. Problémem je rovnováha, přenosy váhy, koordinace těla. Pak narážíte i v hokejovém rozvoji, protože vás to nepustí dál,“ vysvětluje Černá.

Úspěch, který zaznamenala stříbrná osmnáctka, zase dostal ženský hokej víc do povědomí. To je určitě potřeba, viďte?

Peslar: „Rozhodně. Takovéhle úspěchy potřebujeme k tomu, aby ženský hokej byl vidět a byl vnímán. Pokud se úspěch dobře podchytí, tak s tím přichází rozšíření hráčské základny. Věřím, že úspěchy v poslední době tomu mohou pomoci.“

Jak tedy úspěch správně uchopit?

Peslar: „Za mě je důležité to podchytit mediálně, aby byl úspěch prezentován. Například Karlovy Vary měly jednu odchovankyni a využily toho, že bude ještě pár dnů doma, a pozvaly si ji na domácí utkání. Znamená to, aby se do komunity vypouštěl úspěch. Také je důležité pracovat s náborovými akcemi a dílčími projekty, které přivedou holky na hokej.“

Černá: „Myslím, že je hrozně důležité ukazovat holkám cestu, jak porostou, ne je jenom vzít do náboru. S tím u nás máme zatím docela problém. Konkurence je tady malá, tím pádem i zázemí ženského hokeje není takové, jaké bychom potřebovali. Teď je potřeba hledat spolupráci s hokejovými i finančními partnery. Aby měly holky cestu a zázemí u nás a v budoucnu nemusely odcházet do zahraničí.“

Hokej je jeden sport. Vnímají malé holky úspěchy mužského hokeje, nebo potřebují vidět, že i v ženské kategorii se jich dá dosáhnout?

Peslar: „Rozhodně jsme toho názoru, že by se světy neměly oddělovat. Pořád to je hokej. Samozřejmě se dá svézt i s úspěchy mužského hokeje. Když se ale budou vnímat úspěchy ženského hokeje, tak jich přijde daleko víc.“