MacLeodová chystá Lvice na domácí MS: Je to vzrušující. Ambice? Odnést medaili!

Arénu Motoru obklíčil bezpečnostní koridor, hala se zakryla do barev ženského mistrovství světa. České reprezentantky obsadily kabinu domácího celku a netrpělivě vyhlížejí start turnaje, do něhož vstoupí i s devíti hráčkami z prestižní zámořské PWHL. Hlavní hvězdou mužstva by mohla být produktivní útočnice Tereza Vanišová „Bezpochyby je jedna z nejlepších na světě,“ přikyvuje trenérka českého výběru MacLeodová.

Tereza Vanišová se zařadila mezi nejlepší střelkyně PWHL. Můžeme říct, že hraje nejlepší hokej v kariéře?

„Hraje nejlepší hokej za dobu, co ji vidím, a to už je pár let. Vychází to z dřiny, kterou odvedla před sezonou. Je velmi šikovná, silná a má tah do brány. Mám obrovskou radost, že má takový vliv, zaslouží si to za to, jak pracuje. Doufejme, že to uvidíme i teď na mistrovství. Poslední dvě sezony hraje každý den proti nejlepším soupeřkám a můžu říct, že ne každá hráčka v lize dokáže to, co zvládne ona.“

Co další hráčky? Například Kateřina Mrázová hrála naposledy 14. února a v PWHL byla na listině dlouhodobě zraněných. V nominaci ale nechybí.

„Sezona je dlouhá a náročná, je těžké ji projít bez nějakých bolístek a modřin. Ale chtěli jsme postavit co nejsilnější tým, máme ho a teď s ním chceme odvést co nejlepší práci.“

Některé hráčky neprožívají tak pozitivní sezonu jako Tereza Vanišová. Například brankářská jednička Klára Peslarová zasáhla v Bostonu do jediného utkání. Nemůže to být problém?

„Všechny holky, co hrají v PWHL, mají trochu jiný příběh a jinou roli ve svých týmech. Kláře trochu chybí zápasové vytížení, což není ideální, určitě by radši hrála víc, ale jde o rozhodnutí její organizace. Pořád ale každý