Rulík: Metr sudích je přísnější než běžně. Dvě, tři vyloučení jsou OK, ale...
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Hráči po prohraném duelu se Švédy debatovali i o výkonu sudích, nejednomu přišlo, že švýcarští arbitři byli přísnější na české mužstvo. Jedním z důvodů, proč to tak hráči vnímají, může být i silný dojem, že v extralize některé zákroky prochází bez povšimnutí, kdežto na mezinárodním jevišti ne. „Dvě, tři vyloučení jsou OK, ale jak je to nad tři vyloučení, tak už je to moc,“ tvrdil po porážce 1:3 v úvodu Švédských her kouč Radim Rulík.
Bylo trochu znát na hře vašeho týmu, že se hrálo proti domácím?
„Ve Švédsku s domácím a velice silným týmem to není jednoduché a myslím, že domácí prostředí trošku rozhodlo. Nevstoupili jsme úplně špatně do utkání, ale nebyli jsme nebezpeční dopředu. Od druhé třetiny se to zlepšilo, dostali jsme se i do šancí a začali si vytvářet i situace v útočném pásmu a nakonec to bylo na střely 22:23, což svědčí o vyrovnanosti.“
Vyrovnané nebyly dvouminutové tresty, Švédové seděli na trestné třikrát, vaši hráči šestkrát.
„To je další věc, která se mi úplně nelíbila, bylo 6:12 na trestné minuty, to je na této úrovni moc a taky jsme dostali jeden gól v oslabení, kdy to výborně trefil z one timeru. Cesta je mít stejně, ideálně méně vyloučených než soupeř. To se nám nepodařilo, jak bychom chtěli. Taky je zapotřebí adaptace na tento rychlý hokej, aby hráč posouval puk hned dopředu. Pokud ho přidrží a vrací to či s ním zamíchá, ztratí rychlost, a když to není v plné rychlosti, ty příležitosti nemají šanci na úspěch. To znamená, že se musíme adaptovat na rychlost, zrychlit a zjednodušit provedení. A když se nám to podaří, i takto vyrovnané zápasy můžeme sehrát lépe než dnes.“
Ceníte si, že jste se postupně dokázali lepšit?
„Ano, postupně jsme se zlepšovali, dostali jsme dva smolné góly, myslím první a třetí. Vyrovnaný zápas se tím překlopil na stranu domácích. V tom rozhodlo švédské prostředí. Ještě… musí tam být střely z voleje, rychlé odebrání puku, okamžitá orientace, hned náhra do slotu, střela bez přípravy. Pokud nejde zahrát, beci musí být v pohybu po modré. Musíme dostávat puky do slotu, chceme mít dva hráče na brankovišti na screen, třetí to zajišťuje.“
Těžký zápas pro Josefa Kořenáře, souhlasíte? I právě kvůli počtu oslabení.
„Nezachytal vůbec špatné utkání. Byl tam jeden nájezd, při prvním gólu chyběl pátý hráč (Cibulka), když se zranil na modré čáře. V přesilovce to měl zablokovat útočník nebo nedovolit přihrávku na one timer, to jsme nezvládli. A třetí gól byl smolný.“
Máte přesné zprávy o stavu Tomáše Cibulky?
„Nemám ještě přesné zprávy, ale nejsou dobré. Myslím, že už v turnaji nenastoupí.“
Co máte v plánu na pátek před odletem do Tampere?
„Odpočinout, lehce potrénovat, protože nás čekají back-to-back zápasy. Jak říkám, musíme hru zjednodušit a udržet si přesnost a nebýt tolik vylučování. To je základ v mezinárodním měřítku. Pokud máme 12 trestných minut, to je strašně moc. Dvě tři vyloučení jsou OK, ale jak je to nad tři vyloučení, tak už je to moc. Soupeř měl tři. Sporné ale bylo vyloučení, že jsme hráli v šesti (pěti). Ten záběr, co máme my, tak tam jsem hráče navíc nezaregistroval.“
Patří do toho ponaučení, že zákroky, které procházejí v extralize, tak na mezinárodní scéně nikoli?
„Určitě neprocházejí ve Švédsku. Metr je každopádně přísnější než běžně. Třeba faul Zohorny na modré. Tam to byl spíš nezaviněný střet a ne držení hole. Ale taky máme zákroky, které na nás sudí pustil Švédům. Není však mým úkolem hodnotit sudí, protože my se musíme adaptovat a přizpůsobit mezinárodní úrovni.“
Co říkáte výkonu formace Jáchyma Kondelíka? Čtvrtý útok odvedl velmi dobrou práci.
„Celkově to mužstvo odmakalo. Všichni se snažili, nechali tam všechny síly. Nebyl to zápas, kde bych někoho vyzdvihl a někoho ne. Někomu se zadařilo víc, někomu míň. Ale Jáchym tou výškou, pracovitostí hodně pomohl. Nejen on. Celkově jsme zapracovali na napadání, jen potřebujeme, aby to vydrželo 60 minut. Pořád se doplňovat, dobruslovat systém, a potom to funguje. Hokej je hra chyb, když jich uděláme víc než soupeř, nemáme tolik šancí. Švédové byli o trošku lepší, ale ne o tolik.“