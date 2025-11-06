Švédsko - Česko 3:1. Prohra na úvod, Cibulka možná dohrál. Košťálkův vlastenec
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Do olympijské sezony vstoupili čeští hokejisté porážkou 1:3 se Švédy. V úvodu Finských her v Ängelholmu si poražení až nepříjemně často vyzkoušeli hru v oslabení, jednou dokonce ve dvojnásobném, celkově pětkrát. A byť národní tým předvedl spoustu výborných defenzivních počinů, právě v početní menšině padl vítězný gól Seveřanů. Navíc pět vysilujících oslabení vytvořilo lehký binec ve vytíženosti hráčů. Nepříjemnou zprávou je ztráta obránce Tomáše Cibulky, jenž odstoupil kvůli zranění v půlce partie a na turnaji nejspíš dohrál.
Šlo o nepříjemný moment nejen pro hráče, ale pro celý tým, protože Švédi z celé akce profitovali. Běžela 34. minuta, když jeden z domácích hráčů při před českou střídačkou sekl do brusle Cibulku, jenž lehce zavrávoral a po soupeřově dohrání nešikovně spadl na zem. Nekoordinovaný pád přinesl obránci újmu, s níž nemohl dál hrát a po pár minutách odkulhal do kabiny na prvotní vyšetření. „Kdyby to bylo něco vážnějšího, byla by to škoda,“ mrzelo Radima Šimka, parťáka Cibulky z druhého páru.
Ve hře se Jakub Flek ještě snažil dostrkat Cibulku na střídačku, aby hosté mohli na ledě fungovat v pěti, jenže zároveň následoval brejk, v němž si Seveřané počínali čítankově a pořídili si vedoucí gól. Kouč Radim Rulík jen naštvaně mávl rukou, cítil, že atak Cibulky měl být potrestán. „Byli tam špatně dobruslení hráči z druhé vlny a jejich hráč byl sám před gólmanem,“ popsal situaci Šimek. Dle Rulíkových slov českobudějovický bek na turnaji nejspíš dohrál.
Češi vůbec měli výhrady proti posuzování některých zákroků, také z tribuny jste měli pocit, že švýcarští sudí jsou k domácím o poznání shovívavější. Lukáš Sedlák reklamoval neodpískaný faul v úvodní části na svou osobu, po něm i Filip Chlapík zastavený hákováním. Zároveň je pravdou, že Daniel Kurovský a po něm i Sedlák odešli pykat za zákroky, které v extralize zhusta procházejí – hůl na soupeřově těle (hákování) nebo ruka kolem hlavy (držení).
Lauko vykřesal naději, ale...
Národní tým první dvě oslabení zvládl perfektně, třeba Radim Zohorna odvážně vložil svou dvoumetrovou figuru do velmi nebezpečné rány ze slotu, Jan Ščotka si vedl důrazně jako špičkový šerif. „Jsou hrozně silní na puku, na to jsme si museli dávat pozor, nefaulovat, protože mají hodně dobré přesilovky,“ varoval Ščotka.
Češi neměli úplně lichotivou ofenzivu především v první části, v níž vypálili na gólmana Holma jen dvakrát. Zato ovšem sbírali kladné body v defenzivě, jíž vévodil pozorný Josef Kořenář. Ten měl navíc postaráno o zajímavou motivaci, po úvodních šesti výhrách v národním mužstvu ze stejného počtu startů mu šlo o dorovnání československého rekordu Jiřího Králíka, jenž nasbíral sedm vítězných úvodů reprezentační kariéry.
Útok nevyšel, o poznání dál k němu bylo poté, co ve 42. minutě ranou z první Marcus Sylvegärd potrestal Zohornovo vyloučení. Šance se zvýšily poté, co Jáchym Kondelík vyšťoufl při napadání rozehrávky kotouč soupeři a předložil gólovou pobídku Jakubu Laukovi. Na konci 56. minuty však přišlo rozuzlení po nešťastném vlastním gólu Jana Košťálka.
Češi se v pátek přesouvají do Tampere, kde v sobotu narazí na Finy a v neděli na tým Švýcarska.