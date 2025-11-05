Stránský táhne Davos a říká si o další nominaci na ZOH. Pozici neřeším, tvrdí
Formu pro boj o olympijskou nominaci načasoval ideálně. Útočník Matěj Stránský se v Davosu ujal role kapitána a jako nejproduktivnější hráč soutěže táhne dominantního lídra tabulky. Nedivte se, pokud jeho jméno uvidíte v únoru pod pěti kruhy. Národnímu týmu má co nabídnout i v méně výrazné roli, jak v minulosti dokázal. „Míst pro útočníky není tolik, ale budu se snažit hrát co nejlíp a potom se uvidí,“ řekl dvaatřicetiletý loňský mistr světa z Prahy.
Když přijde řeč na olympijskou nominaci, má reprezentační útočník Matěj Stránský jasno. „Určitě jo,“ odpověděl na otázku, zda si dělá naděje, že se na ZOH do Milána podívá. „Pro každého hokejistu je sen jet na olympiádu,“ dodal.
Pro trenéra Radima Rulíka může být zajímavou volbou. Reprezentace má za mořem omezené možnosti, v Evropě bude muset vybrat to nejlepší, co má k dispozici. A to je zkraje sezony právě Stránský. „Vím, že se teď dostal do výborné formy. Doufám, že i na tomhle turnaji to prokáže a odehraje ho v dobré formě. Tím se ho vůbec nesnažím dostat pod tlak, že od něj očekáváme góly. Ale teď hraje opravdu prim a jsem strašně rád, že je zdravý a mohl na sraz přijet,“ pochvaloval si kouč národního týmu.
„Má neuvěřitelnou formu. Koukal jsem na to, padá mu to nádherně. Jsem za něj rád, zaslouží si to,“ prohlásil na konto reprezentačního parťáka Dominik Kubalík.
Ve Švýcarsku jako soupeř sleduje jízdu Davosu. Tradiční klub si po 22 zápasech vytvořil patnáctibodový náskok v čele tabulky. Stránský vede produktivitu soutěže s 28 body (15+13) a je současně nejlepším střelcem. V roli nového kapitána po legendárním Švýcarovi Andresi Ambühlovi ještě rozkvetl. „Velkou změnu nepociťuju. Spíš mi to trošku pomohlo. Je motivace navíc snažit se jít klukům příkladem,“ popisoval Stránský.
Pozici tahouna a lídra postupně přebírá i v reprezentaci. Není divu, v kariéře zatím pravidelně sbíral úspěchy a v kolonce trofejí se může chlubit Spengler Cupem, Calder Cupem, extraligovým titulem, bronzem z mistrovství světa i zlatem z loňské Prahy. „Neřekl bych, že se cítím větší oporou. Stárnu, to možná trošku cítím,“ vyprávěl s úsměvem na srazu v holešovické Hale Fortuna.
Pocity z OH v Pekingu? Smíšené
Na led vyjel v elitní formaci s Kubalíkem a Lukášem Sedlákem. V tomto složení by měli nastoupit i na turnaji Euro Hockey Tour ve Finsku. Ofenzivní potenciál téhle lajny je obrovský. Při rozhodování o podobně olympijského týmu může těžit Stránský z velké flexibility. Bez problémů zvládne i pozici ve spodních útocích. Loni na šampionátu hrál ve čtvrté brázdě, letos střídal třetí a čtvrtou formaci.
„Nemáme to jako v lize, která má dvě ofenzivní lajny, dvě formace na přesilovku a pak defenzivní hokejisty a hráče na oslabení. Snažíme se mít čtyři vyrovnané formace, kde vůbec nehraje roli první a čtvrtá. Potřebujeme od všech hráčů, aby byli nebezpeční dopředu a výborní dozadu,“ upozorňoval trenér Rulík.
Roli v týmu Stránský neřeší. „Jsem hlavně rád, že tady jsem. Pozice je celkem jedno. Všichni tady tahají za jeden provaz, každý se snaží dělat práci, kterou dostane od trenérů,“ pravil.
Olympiádu si ostravský rodák vyzkoušel už před třemi lety v Pekingu. Tehdy ještě měli hráči z NHL stopku, výběr se skládal z evropských záastupců a šance na povolání byla vyšší. Hry navíc měly zvláštní pachuť kvůli pandemii koronaviru. „Pocity byly smíšené. Byli jsme tam zavření, byla opatření. O to víc fajn by bylo se podívat teď na olympiádu bez covidu. Jak vypadá a funguje v celé své kráse,“ připustil.
Boj o účast na ZOH začne naplno ve čtvrtek. Realizační tým má k dispozici jen dva turnaje, po nichž bude muset udělat definitivní volbu. I proto sáhl při první příležitosti po co nejsilnějším kádru. „Možná bude na nás větší tlak tím, že tady máme víc zkušených hráčů, kteří už mají v repre odehráno hodně. Na druhou stranu víme, co máme hrát, známe systém i sebe navzájem,“ mínil Stránský. Na atmosféře v kabině podle jeho slov zatím není znát, o co se hraje. V zástupu adeptů na nominaci je však eso z Davosu v první řadě.