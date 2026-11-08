Voženílek: Kdybychom byli Pasta nebo Nečas, nehrajeme v Evropě, ale jinde
PŘÍMO Z HELSINEK | Součástí národního týmu je už dlouhé roky a pořád mu má co dát. Tenhle týden to Daniel Voženílek zas a znovu potvrdil. Sbírá zdánlivě nedosažitelné kotouče, rozehrává, jako buldok se cpe před bránu. Hráč, kterého chcete mít v týmu i proto, že ho nechcete mít naproti sobě. Po první akci nového realizačního štábu dal třinecký tahoun najevo, že tahle práce má smysl.
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Duel se Švýcary byl ukázkou velké vnitřní síly českého týmu. Ten prohrával 0:2, ale otočil na 4:2. „Konečně výhra!“ byl potěšený Voženílek. „Jsme rádi, protože si myslím, že jsme odváděli dobrou práci po celou dobu toho turnaje a i dnes v první třetině. Bohužel jsme dostali dva góly, ale pořád jsme věřili, že máme sílu na to, abychom zápas otočili. Tlak jsme měli, vytvořili jsme si šance... Přece jen nejsme všichni tak špatní hokejisti, abychom nedokázali dát alespoň nějaký gól, takže jsme si říkali, že v tom budeme pokračovat a spadne to tam. Tady na kostce ukazují ty údaje o očekávaných gólech, a ačkoliv na to se hokej samozřejmě nehraje, kolikrát to něco vypovídá. A třeba vás to i utvrzuje v tom, že jdete správným směrem,“ líčil svůj pohled.
Nakonec si hráči odvezli i velkou porci sebedůvěry. „Jak Švédy, tak i Finy jsme přehrávali. Chyběl nám jen kousek k tomu, abychom i tyhle zápasy vyhráli. Nechci mluvit za všechny, ale myslím si, že máme celkově vyšší sebevědomí proti těmto týmům. Dříve se pořád tlačilo, jak Finové a Švédi dělají hokej dobře, ale já si myslím, že my to dokážeme dělat na stejné úrovni, ne-li líp. Myslím, že jsme trošku ztratili přehnaný respekt a víme, že jsme lepší hokejisti než oni. Jen to musíme dokazovat na tom ledě,“ řekl upřímně, co si myslí.
Každopádně koncovka je něco, co každý tým včetně toho stávajícího potřebuje zlepšit. Vykurýrovat. „Samozřejmě, protože v zápase cítíte, že máte momentum na své straně a šance si dokážete vytvořit. Kdybychom ale byli všichni Pastrňák nebo Nečas a proměňovali ty šance, nehrajeme hokej v Evropě, ale někde jinde,“ usmál se Voženílek. „Tak to bohužel je, přece jen to zakončení je taková disciplína, kterou prostě musíte umět. My dáváme góly spíše upracované, ale i soupeři jsou na tom podobně. Na téhle úrovni je to hodně o chybách. Je dobré vědět, že ty týmy dokážeme přehrávat.“
Voženílek si pochvaluje i pozitivní přístup trenérů, kteří i po první prohrané třetině se Švýcary hráče ubezpečovali, že duel otočí. „Jak pan Moták, tak i pan Gross nám říkali, že jsme dobří hráči a byla to dobrá třetina, jen jsme neproměnili ty šance. Říkali, že ten zápas zvládneme. Že když si budeme vytvářet šance dál, něco určitě proměníme a vyhrajeme, jen chtěli od nás ještě trošku zvýšit tlak do brány. Nakonec se to i stalo, za což jsme hrozně rádi,“ uzavřel Daniel Voženílek.