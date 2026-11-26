Milostný trojúhelník a gesto při hymně. Berdych se diví, Italové řeší dusno v týmu
PŘÍMO Z BOLONI | V zápase, který může české tenisty po třinácti letech katapultovat do finále Davis Cupu, čelí Italům - šampionům posledních tří ročníků hrajícím na domácí půdě. Přesto Jiří Lehečka a spol. větří velkou šanci. Bez Jannika Sinnera postrádá italský tým dominantní sílu, navíc dvě jeho hvězdy mezi sebou vedou tichou válku. Utkání začíná na boloňském výstavišti v pátek od 16.00.
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Jestliže si Česko ve vstupním zápase poradilo s Kanadou přesvědčivě 2:0, horoucí favorité Italové se proti outsiderům z Jižní Koreje strachovali o výsledek v tiebreakové loterii rozhodující čtyřhry. „Docela se zapotili,“ poznamenala česká jednička Jiří Lehečka.
Autorem vítězného bodu byl spolu s deblovým specialistou Andreou Vavassorim dlouhán Matteo Berrettini, třicetiletý rodák z Říma povolaný do týmu na poslední chvíli místo jiného deblisty Simone Bolelliho. Někdejší wimbledonský finalista Davis Cup umí, má v něm zápasové skóre 15:4 a je využitelný jak pro dvouhru, tak pro čtyřhru.
Vyhrocená atmosféra? Kapitán to vyvrací
Jeho nominace ale také vzbudila pozdvižení a do týmu vnesla napětí. V centru dění přitom není tenis, ale žena. Jmenovitě Vanessa Belliniová, třiadvacetiletá profesionální tanečnice.
S Berrettinim tvořila pár zhruba rok, než se v červenci rozešli. Ve stejné době se začalo mluvit o krizi vztahu někdejšího Berrettiniho velkého kamaráda Lorenza Musettiho a jeho dlouholeté partnerky Veronicy Confalonieriové, se kterou má dvě děti. A na podzim se rozjela lavina spekulací, že se Belliniová sblížila právě s Musettim. Mezi dvěma hvězdami italského tenisu vyrostla zeď.
„Samozřejmě jsem to zaregistroval, byl toho plný internet. Tyhle věci si musí ale vyřešit oni a udělat v týmu pořádek,“ pravil Lehečka. Italský kapitán Filippo Volandri se po duelu s Jižní Koreou dušoval, že atmosféra je v nejlepším pořádku. „Kluci pracovali skvěle, jsme pořád ta samá parta, jakou jsme vždycky byli,“ prohlásil.
Žádný oční kontakt, žádný úsměv
Koho tím přesvědčil, je otázka. Protože náznaků nesouladu bylo dost. Když italský výběr nastoupil na kurt, mnozí čekali gesto, které utne týdny trvající spekulace. Berrettini, stojící mezi deblistou Andreou Vavassorim a Musettim, sice natáhl pravou ruku k objetí spoluhráčů, ale obloukem se vyhnul Musettiho ramenům a položil dlaň až na Luciana Darderiho, který stál o místo dál. Žádný oční kontakt, žádný úsměv.
Následný průběh zápasu dusnou atmosféru jen podtrhl: během Musettiho dvouhry tleskal Berrettini na lavičce odměřeně, po utkání si vyměnili jen chladné plácnutí a po vítězné čtyřhře se Musetti svému někdejšímu parťákovi prakticky vyhnul.
Berdych: Tohle bych v týmu řešit nechtěl
Napětí v mužstvu soupeřů si všímá i český kapitán Tomáš Berdych. „Nejdřív jsem vnímal, že asi něco proběhlo, ale nepřikládal jsem tomu váhu. Pak jsem viděl, že Berrettiniho do týmu dal, a když jsem se dozvěděl, o co šlo, řekl jsem si: Aha, dobrý, fajn,“ usmál se Berdych.
Zatímco Lehečka nedával dusnu mezi dvěma Italy velkou váhu, český kapitán ho bere jako plus pro své barvy. „Nedovedu si představit něco takového v týmu mít. Vůbec nevím, jak by to probíhalo a jaká by tam byla nálada. Historicky jsme vždycky dbali na to, aby v týmu byla dobrá atmosféra a všechny drobnosti a detaily seděly,“ prohlásil Berdych s tím, že právě soudržnost byla vždy velkou zbraní temperamentních jižanů. „Vždycky se tak prezentovali. Loni tu měli v uvozovkách béčko, ale stejně se všichni semkli a vyhráli to. Drželi při sobě a ukázali sílu týmu.“
Až páteční duel ukáže, zda české soupeře v boji o finále Davis Cupu nepohoda poznamenala.