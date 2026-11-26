Velká bitva o finále Davis Cupu: Menšík je připravený, Berdych sestavu tají
PŘÍMO Z BOLONI | Tři roky a patnáct zápasů nepoznali italští tenisté, jaké to je prohrát v Davis Cupu. Loni doma v Boloni dokonali hattrick, kterým ještě akcentovali nejlepší éru země v této soutěži. „Už by to asi stačilo. Máme možnost se o to postarat a budeme se maximálně snažit, abychom jim tu šňůru přervali,“ vzkazuje před pátečním semifinále Davis Cupu (od 16.00) český kapitán Tomáš Berdych.
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Den před velkým střetem byl po dvou volných dnech v dobrém rozpoložení a oznámil, že všichni tři jeho singlisté, tedy Jiří Lehečka (14. na ATP), Jakub Menšík (15.) a Tomáš Macháč (59.), jsou připraveni a k dispozici. Potěšitelná zpráva zvlášť u Menšíka, který z dosud nejasných důvodů vynechal čtvrtfinále proti Kanadě. Český kapitán má již sestavu v hlavě danou, zveřejní ji až na poslední možnou chvíli hodinu před začátkem utkání. Potvrdil, že jako česká jednička nastoupí Jiří Lehečka, jméno dvojky neprozradil.
Změna v italské sestavě?
„Usoudili jsme, že by nebylo úplně moudré tohle Italům odkrývat. Myslím si, že zrovna oni mají nějaké varianty, nad kterými můžou přemýšlet, a kdyby už věděli, co na ně pustíme, mohli bychom jim to lehce ulehčit,“ rozehrál šachy Berdych ve čtvrtek odpoledne.
Jeho protějšek Filippa Volandriho čeká rozhodování: italskou jedničku Flavia Cobolliho, finalistu Roland Garros a světovou sedmičku, ve středu překvapivě zdolal Korejec z druhé stovky žebříčku Kwon Sun-u. Šlo již o pátou Cobolliho porážku v řadě a nabízí se změna sestavy. „Kdybych si měl tipnout, řekl bych, že nastoupím proti Flaviovi. Ale je to jen můj osobní dojem,“ zamyslel se lídr Lehečka, vítěz sedmi z posledních osmi daviscupových singlů.
Italskou variantou je však také nasazení Lorenza Musettiho na pozici jedničky a Mattea Berrettiniho coby dvojky. Třicetiletý Berrettini vyhrál v Davis Cupu 12 utkání za sebou. „Zvenčí to vypadá jako jedna z možností, protože sice mají hráče z desítky (Cobolliho), ale s pěti prohranými utkáními za sebou. A pak tam mají Berrettiniho, který na tom žebříčkově možná není tak dobře, ale je to borec, který už jim tu pár zápasů vyhrál,“ přemítal Berdych.
|Hráč
|Na žebříčku
|Bilance v DC
|Flavio Cobolli
|7.
|4:2
|Luciano Darderi
|21.
|0:0
|Lorenzo Musetti
|27.
|4:7
|Matteo Berrettini
|43.
|15:4
|Andrea Vavassori
|10.
|2:2
Fanoušci můžou být možná trošku nepřátelští
Šlágr v hale na boloňském výstavišti pro 10 500 diváků slibuje pravou italskou atmosféru, tahle vidina však nechává pětadvacetiletého Lehečku klidným. „Už jsem to zažil tolikrát v kariéře, ať už to bylo proti Rafovi (Nadalovi) v Madridu, proti Wawrinkovi nedávno v Basileji a tak dál. Fanoušci můžou být možná trošku nepřátelští a snažit se nás rozhodit, ale s tím se v Davis Cupu počítá,“ pravil stoicky. Kapitán se naopak na vřavu těšil. „Vlastně tu máme takový lehký návrat k formátu doma - venku, kdy hrajeme s Itálií u nich. A tenhle druh zápasů máme rádi,“ prohlásil Berdych, jehož zatím vývoj Final 8 a jen těsný čtvrtfinálový postup Italů přes Koreu staví do role opatrného optimisty.
„Myslím si, že zápas s Koreou ukázal, že pokud nepřidají, troufnu si říct, že by misky vah mohly být i kapánek překlopeny na naši stranu. Na druhou stranu je tu domácí prostředí a další věci, takže bych to úplně nepřeháněl. Když to ale vezmu jen z té tenisové stránky, mohlo by to být dobré.“