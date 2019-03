Zklamaný Tybor: Chyběly nám emoce. Jako bychom se Třince báli | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Třinec - Vítkovice: Chyba rozhodčích! Rotha trefil spoluhráč, pykat šel Poletín VŠECHNA VIDEA ZDE

Výkon nic moc, že?

„Z naší strany to nebyl vydařený zápas. Nevstoupili jsme do něho dobře, v prvních deseti minutách jsme jim nabídli moc gólovek a přečíslení dva na jednoho. To se nám nemůže stávat. Jako bychom se soupeře báli. Po první třetině byl pro nás ještě výsledek zlatý. Vděčíme za to hlavně Bartesovi (Patriku Bartošákovi), který to tam pochytal. Možná akorát v poslední desetiminutovce jsme hráli to, co jsme měli. To je málo. Musíme hrát šedesát minut.“

Co vaše přesilovky?

„Přesilovky nám absolutně nejdou, je to hrozně zlé. Musíme se na to podívat. Čtyři minuty před koncem jsme dali kontaktní gól, odrazilo se to ke mně od Květákovy (Davida Květoně) nohy. Poslal jsem to Šimonovi mezi betony. Byli jsme rádi, že to padlo. Ke konci jsme měli určitý tlak, ale střela, která měla přijít, nepřišla. A bylo po utkání.“

Čím vás Oceláři přehráli?

„Třinec čekal ve středním pásmu a chodil do brejků. To se mu díky našim chybám dařilo. Prohrávali jsme osobní souboje, nedokázali jsme se prosadit v útočném pásmu. Ráno si to určitě rozebereme. Bohužel jsme nevyužili euforii po postupu přes Spartu. Zato Třinec dlouho nehrál. Ale prohráli jsme první zápas, ne válku. Zítra to musí být úplně o něčem jiném.“

Proč jste nechali ve vašem oslabení dvakrát tolik prostoru Martinu Růžičkovi?

„Víme o jeho kvalitách. Když dostane Růža v přesilovce puk na střelu z první, dokáže to trefit. Musíme si na to dávat pozor. Ale nemyslím, že ho někdo bude hlídat osobně. To jsme nikdy nedělali.“

Jako by vám chyběly i zápal, nasazení, emoce…

„Máte pravdu, i emocí bylo na náš vkus dost málo. V domácích zápasech se Spartou to byla mela za melou. Každý z nás byl v tom zápase. Tohle nám teď chybělo. Ale myslím, že se na to připravíme lépe. Zítra musí nastoupit úplně jiné mužstvo. Víme, jakou má Třinec kvalitu. Asi by nebylo úplně dobré hrát s ním hokej nahoru dolů. Celou sezonu máme super defenzivu a i vzadu nám to teď skřípalo. Není to jen o obráncích, musíme bránit poctivě v pěti.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:30. Adamský, 29:23. Martin Růžička, 48:02. Martin Růžička Hosté: 32:39. Tybor, 55:15. Tybor Sestavy Domácí: Hrubec (Kantor) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Werek, Marcinko (A), Hrňa – Adamský (C), Polanský, Dravecký – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Hrabal, Trška, Výtisk (A), Mrázek, Šidlík, D. Krenželok, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Szturc (A), Poletín, Schleiss – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Lacina, Hodek – Bryška, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

