SESTŘIH: Boleslav - Liberec 4:1. Tygři narazili, v brance Bruslařů zářil Krošelj | iSport.cz

Domácí trenéři vsadili v brankovišti tentokrát na Krošelje, který jejich důvěru od začátku splácel. Už ve druhé minutě mu ale musela pomoct horní tyčka po svižné ráně Hudáčka. V polovině úvodního dějství při první přesilovce, kterou hrál Liberec, nesedla rána bez přípravy do odkryté branky Kvapilovi, vzápětí neuspěl ani Filippi.

V 16. minutě poprvé vážněji ohrozil Willa Procházka, liberecký gólman zasáhl pravým betonem. Zanedlouho při Krošeljovi opět stáli všichni svatí, když Hudáček namířil svou dorážku jen do boční sítě. Krátce před přestávkou Valský napálil puk ze vzduchu, Krošelj byl ale pozorný.

Přesilovku, z níž většina připadla na druhou třetinu, si zahráli rovněž Středočeši, ale bez efektu. V 26. minutě už však domácí vedli, když Kotvanovo nahození od modré čáry sklepl ze vzduchu Vondrka a Will neměl šanci zasáhnout. Chvilku nato pálil chytře přes obránce Procházka, Will byl ale s lapačkou dostatečně rychlý.

Pláněk přispěchal s další šancí, když v oslabení zakončil přečíslení dvou na jednoho. Brzy poté, co se základní doba přehoupla do druhé poloviny, Redenbach oslovil parádní nahrávkou Ordoše a ten nezaváhal. V 35. minutě si Mladoboleslavští vzali vedení zpět: Pláněk vypálil od modré čáry, v souboji o vyražený puk přetlačil Zohorna Ševce a uklidil puk do odkryté branky.

Slibnou šanci na navýšení náskoku nevyužil zkraje třetí části Šťastný. Domácí hráči protivníka do vyložených šancí nepouštěli, až v 49. minutě jel Hudáček ze strany sám na Krošelje, jenže kličku příliš protáhl a z velkého úhlu neuspěl.

Při dorážce nedotáhl blafák k vyrovnání Lenc. Takřka tři minuty před závěrem sáhli hosté ke hře bez gólmana, jenže dnes nebyl jejich den. Procházka tak dotíral na Birnera, až jednomu z hostujících tahounů puk odskočil a skončil v prázdné brance. Gól byl přiznán Klepišovi. O 17 sekund později oslavil čtvrtý zásah Pacovský.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Já jsem hrozně rád, že bylo dneska vyprodáno a my jsme pro ty naše diváky předvedli tak bojovný výkon. Jsme rádi za to vítězství, díky němuž jsme trošku zpátky v celé té sérii. To mě moc těší."

Filip Pešán (Liberec): "My jsme dneska působili trošku bohorovně v tom utkání. Nebyli jsme ostří do brankoviště soupeře a soupeřův brankář měl podle mě velmi lehkou práci. I ty nejvyloženější šance, co jsme měli, jsme nejen nezakončili správně, my jsme je nezakončili vůbec. Dva na nikoho, dva samostatné nájezdy, vše skončilo bez zásahu brankáře. Myslím, že v tom byl dnes rozdíl. Domácí dali jednoduché góly, my jsme i ty nejvyloženější šance promrhali a zakončili velmi lehce a bohorovně. To není cesta, jak Boleslav porazit."

