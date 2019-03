Po Kometě další série 4:0? Zásluhou Boleslavi (i Liberce) ne… Díky! | iSport.cz

Poté, co v sobotu večer Kometa slavně popravila hradecký Mountfield i ve čtvrtém zápase a uzavřela čtvrtfinálovou sérii, fanoušek extraligy dostal k dispozici nedělní menu. V prvním mači Třinec znovu přelstil Vítkovice, navýšil na 3:0 a šlo se do Boleslavi, která se po dvou debaklech chystala na to, že snad Tygrům trochu znepříjemní cestu do semifinále. Kdyby ne, celý týden by se téměř nebylo na co dívat…