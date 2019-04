Adamský po postupu Třince do finále: O Frodlovi se mi bude i zdát! | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Třinec - Plzeň: Nedáš, dostaneš! Němec trefil tyč, Dravecký z protiútoku otevřel skóre, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaké to pro vás bylo semifinále?

„Co jsem říkal? Že to bude na sedm zápasů, protože opravdu jsme proti sobě měli dva kvalitní týmy. Ukazovalo se to celou dobu. V rozhodujícím zápase jsme na ně vletěli první třetinu, kterou jsme rozhodli celou sérii. Ale musím říct, že nás to stálo dost sil. Opravdu to byla kvalitní série.“

Jak vám bylo po prvních dvou prohrách na domácí půdě?

„Ideální to nebylo, protože jet za stavu 0:2 k nim... Na jejich půdě vyhrát, je strašně těžké. My jsme to dokázali a tím pádem jsme se vrátili do série, kterou jsme ukončili doma.“

V čem vás Plzeň zlobila?

„Ty první dva zápasy ve všem, to šlo vidět. Samozřejmě, jak sami říkali, byli rozehraní trošičku po čtvrtfinále, to šlo vidět. Byli všude. Vycházely jim přesilovky a celou sérii jim dělali Kovář a Gulaš. Na ty dva jsme si chtěli dávat pozor, nedali jsme. Oni sérii furt natahovali, právě tihle dva kluci. Oni měli velký podíl, že se šlo až do sedmého zápasu.“

V sedmých zápasech měla Plzeň parádní bilanci, vyhrála všech šest předešlých. Také jste jich v plzeňském dresu pár zažil, měli jste tuhle bilanci v hlavách?

„Četl jsem to. Ale já nejsem statistik, nemám to rád. Tady vidíte, že se může stát cokoliv, je to sport. V jakémkoliv odvětví jsou statistiky krásné, ale vidíte, že série jednou vždycky skončí.“

O zlato budete hrát s Libercem, co vás čeká?

„Sedm zápasů (zasměje se) Střetnou se dva kvalitní týmy. Liberec to prokazoval celou sezonu, utekl nám o dva body. Bude to strašně těžká série pro oba mančafty. Papírově to vyšlo podle předpokladů, finále hrají dva nejlepší týmy základní části, myslím si, že to bude řežba do posledního zápasu.“

Je výhodou, že začínáte venku?

„Doufám, že bude. Teď je finále, každý zápas musíme hrát naplno.“

