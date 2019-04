Hrubec není hrubián. Osobní útoky? Do bubliny se mi nedostanou, říká | iSport.cz

Dva zápasy, skóre 1:1. Berete to?

„Myslím, že je to dobré. Před sérií bychom to brali všemi deseti. Jsem rád, že jsme i napodruhé předvedli dobrý výkon. Věděli jsme, že Liberec přidá, což se potvrdilo. Příště si zase my musíme vypracovat více šancí. Byl to pěkný hokej, bojovný. Nechali jsme tam všechno, to nám nikdo nemůže upřít.“

Dokážete pojmenovat, v čem byl Liberec lepší?

(přemýšlí) „Nedokážu.“

Znamená to, že finále opravdu rozhodují malé detaily?

„Přesně tak, je to o maličkostech. My o nich víme všechno, stejně tak oni o nás. Je to často spíš o tom, ke komu se v příhodnou chvíli odrazí puk. My jsme hráli přesně to, co jsme chtěli, ale prostě vyhráli oni. Možná bych řekl, že měli o pár šancí víc, což využili. My jsme udělali dvě chyby a dostali jsme z nich dva góly. Ukázali jsme ale charakter, nevyprdli jsme se na to, nechali tam všechno. Odvážíme ale jeden bod, teď se ukáže, jak zvládneme domácí prostředí.“

Během semifinále jste říkal, že z nervů budete šedivý jako Karel Brückner. Jak to zatím zvládáte ve finále?

„Je to strašný paradox, ale já jsem se před finále opravdu hrozně uklidnil. Fakt si to strašně užívám. Baví mě to, má to velký náboj. Prostě jsem si v hlavě nastavil, že finále je tak speciální, že bych si ho měl víc užít než se stresovat. Možná je to tím, že už je to moje třetí finále. Nervózní jsem býval dost a vím, že mi to v ničem nepomůže. A vůbec to není o tom, že už bychom měli teď něco splněno.“

První zápas byl na finále až nedůstojně klidný. Až druhý večer to dostalo trochu grády, souhlasíte?

„Určitě, teď už to ale mělo všechno. Bylo to vyhrocené, padaly tam osobní věci, brzdilo se do obličeje, dávaly se krosčeky. Kolikrát to šlo fakt za hranu. Od teď už to bude mít grády, jaké by finále mít mělo.“

Dokážou vás takové výpady dostat z vaší bubliny?

„Vůbec. Vím, že je to jejich taktika, jak mě rozhodit. Když pak na mě pokřikujou… ty kluci nejsou zlí, ale pro titul jste ochotní udělat cokoli. Malé podpásovky se dají čekat.“

Odpovídáte soupeřům na slovní výpady vůči vám?

„Vůbec, nikdy. Přesně tohle totiž oni chtějí, do mojí bubliny se ale nemají šanci dostat. Táta mě vždycky učil, ať se soustředím jen na chytání a zbytek neřeším. Toho se držím.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:24. Filippi, 28:13. L. Hudáček, 57:46. J. Vlach Hosté: 37:50. Marcinko Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd, Stříteský, Ševc, Doherty – Lenc, L. Hudáček (C), Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar (A), P. Jelínek, L. Krenželok – Ordoš, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Hrubec (Kantor) – Roth, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Dravecký, Husák – Martin Růžička (A), P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko (A), Werek – Svačina, Polanský, Adamský (C) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Rozhodčí Šír, Pražák – Lhotský, Ondráček. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

