Kladno za záchranou: návrat fanoušků i nalezený střelec. A bacha na buldoka!

Odpočatý spáč se probudil

Pravděpodobně každého, kdo sledoval úvodní zápas, nejvíc zajímalo, jak se Kladno vrátí do akce po 45 dní dlouhé přestávce, během které neodehrálo jediný přípravný zápas. První třetina ukázala, že po pauze půjde Rytířům návrat ztuha. Puky jim nelepily a řada střel šla mimo vsetínskou branku. „Říkali jsme si to v kabině. Chtěli jsme to trošičku zjednodušit. Stejně jsme čekali, že to nebude úplně ono z naší strany,“ řekl po první siréně útočník Martin Procházka. Příležitost ukázat se naopak dostali Valaši, kteří několikrát nepříjemně ohrozili domácí branku. Jenže pak se odpočatý kladenský spáč probudil. Všechno odstartovala krásně sehraná akce, kterou zakončil Matyáš Filip. Středočeši se chytli a za necelých deset minut vedli už 3:0.