Nestárnoucí zázrak znovu udeřil. Světová média žasnou nad Jágrem

Čtvrteční rekordní gól Jaromíra Jágra v baráži o hokejovou extraligu zaujal média po celém světě. Jágr se ve věku 52 let a 63 dnů stal nejstarším střelcem v profesionálních soutěžích a překonal i legendu NHL Gordieho Howea. Ten se v dresu Hartfordu Whalers naposledy brankově prosadil v roce 1980, když mu bylo 52 let a devět dnů.

„Jágr, někdejší superstar NHL, přidal do svého působivého hokejového životopisu další úspěch,“ napsala agentura Reuters. Připomněla, že Jágr nastoupil proti Vsetínu s číslem 68, které v únoru při slavnostním ceremoniálu vyřadil v NHL Pittsburgh. V barvách Penguins vyhrál český útočník v letech 1991 a 1992 Stanleyův pohár.

Web The Hockey News napsal, že nestárnoucí zázrak znovu udeřil. Agentura SID Jágra označila za českou hokejovou pamětihodnost. „Není jasné, kdy by mohl s hokejem skončit,“ uzavřela svou zprávu agentura AP. Jágrova rekordního gólu, který Kladnu přiblížil setrvání v nejvyšší soutěži, si povšimly i renomované weby Sports Illustrated, ESPN nebo CBS News.

Vesměs vyzdvihly i to, že Jágr překonal Howea také jako nejstarší hráč, který v profesionálních soutěžích pravidelně nastupoval. Howeovi bylo 52 let a 11 dnů, když skončil v NHL, poté se ještě jako devětašedesátiletý objevil na ledě v roce 1997 v utkání nižší profesionální ligy IHL. Rekordmanem extraligy je pardubický Evžen Musil, který taktéž v roce 1997 nastoupil proti Vsetínu ve věku 70 let a deseti dnů, ale to bylo jen na první střídání.