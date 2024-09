Dusno kolem baráže. První liga chce změnu, mlčí prý extraliga. Ta se brání

Od svazových voleb bublá v hokejovém hnutí téma, které většinou vyskakuje ven na jaře. Teď je tady ale dřív. Jak se vlastně bude hrát o postup do extraligy? V zákulisí začínají řinčet zbraně. Mocní si kolíkují hřiště, víc a víc rezonuje, co s baráží. Sdružení prvoligových klubů zaslalo do médií tiskovou zprávu, kde tvrdí, že prezident extraligy používá „nepravdivá tvrzení, záměrně zkresluje, negativně ovlivňuje veřejnost“. Fér by prý byl přímý postup a sestup. Extraliga údajně mlčí. Elitní soutěž ovšem hlásí, že vše je jinak.