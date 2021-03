Strapáč po první prohře na Spartě: Na kolotoči nás určitě nezatočili

Stejně senzační vstup do série jako proti Plzni se hokejistům Olomouce nepovedl. I když v úvodním utkání se Spartou (1:3) okusili porážku, vítězi základní části extraligy ukázali, že přes tuhou bojovnost Hanáků bude těžké projít. „Nepřehrávali nás. Měli jsme poměrně dost přesilových her a ty nebyly vůbec špatné. Do druhého zápasu ale musíme vstoupit lépe, první porážku už házíme za hlavu,“ řekl s klidem útočník Petr Strapáč po zápase.

Jak byste zhodnotil úvodní utkání čtvrtfinále se Spartou?

„Myslím, že to bylo poměrně vyrovnané utkání. Velká škoda, že jsme déle nedrželi vyrovnaný stav. Sparta ale vstřelila gól a to jí myslím trochu uklidnilo. První třetinu jsme úplně nehráli, co jsme chtěli. Byli jsme poměrně daleko od nich, měli docela dost času na kombinace. Od druhé třetiny jsme to však zvedli, dali jsme vyrovnávací gól v přesilovce, kterou ale Sparta bohužel taky využila. Power play jsme neproměnili a Sparta výhru potvrdila.“

I když se vám ve druhé dvacetiminutovce podařilo vyrovnat, soupeři vám dlouho bránili na jejich bránu vůbec vystřelit, minimálně přes polovinu třetiny.

„Statistiky jsem neviděl, ale myslím si, že Sparta ve druhé třetině neměla nějaké vyložené šance. Je to zápas play off, je to boj. Obrany jsou důsledné. Řekl bych, že to bylo právě tím.“

V čem se podle vás nejvíc liší hra Sparty a Plzně?

„Po prvním zápase se to těžko hodnotí. Bylo vidět, že se na nás dobře připravili. My na ně ale taky. Sparta je určitě kvalitní tým, což potvrdili. Na hledání rozdílů mezi ní a Plzní je ještě brzy.“

A co fakt, že jste poprvé v play off nedali gól jako první?

„To máte pravdu, ale myslím, že jsme tam měli poměrně dost přesilových her, které nebyly zahrané vůbec špatně. Jen nám tam trošku chyběla finální přihrávka. Sice jsme prohrávali, ale nemyslím si, že nás to nějak poznamenalo. Bylo to vyrovnané do poslední chvíle. Jednu přesilovku jsme přeci jen využili, určitě máme na čem stavět, ten gól je toho důkazem. Doufám, že ve druhém utkání přidáme další.“

Sparta - Olomouc: Rychlá střela Škůrka zaskočila Saláka, 1:1

Proti Plzni se vám povedlo vygumovat útočné komando Milana Gulaše, elitní sparťanskou lajnu v čele s Michalem Řepíkem už však ne. Byla pro vás větším oříškem?

„Neřekl bych, že pro nás byla úplně oříškem. V Plzni byla kvalitní první lajna, Sparta má kvalitní všechny čtyři lajny. Teď dávali góly oni, rozhodli zápas, to bez debat. Určitě bych ale neřekl, že nás nějak zatočili na kolotoči a úplně nás přehrávali.“

Přišlo mi, že v utkání jste měli problém s přesností přihrávek. Trenér Zdeněk Moták po zápase řekl, že led nebyl úplně kluzký. Souhlasíte s vaším koučem?

„Těžko říct. Led byl pro oba týmy stejný. V tomhle bych úplně nehledal problém. Myslím si, že kombinace a dostávání se do pásma nebylo vůbec špatné. Jak už jsem říkal, chyběla nám trošku přesnější finální přihrávka, kterou určitě ještě zpřesníme a zlepšíme.“

HC Olomouc Vše o klubu ZDE