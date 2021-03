SESTŘIHY: Liberec a Mladá Boleslav blízko k postupu! V sérii vedou už 3:0

Hokejisté Hradce Králové ani ve třetí čtvrtfinálové bitvě proti Liberci neuspěli a na domácím ledě padli 0:3. Navíc se už druhé utkání v řadě nedokázali prosadit. Pardubice se konečně dočkaly a prostřelily brankáře Mladé Boleslavi Jana Růžičku. I tak ale Dynamo prohrálo 2:4. K postupu do semifinále letošního play off tak mají blíže favorité obou sérií. Liberec i Mladá Boleslav vedou už 3:0 na zápasy.

Bílým Tygrům získali už v první třetině dvoubrankový náskok Petr Jelínek a Michal Bulíř, který v úvodu druhé části druhým gólem dovršil výsledek. Gólman Petr Kváča udržel podruhé za sebou čisté konto. Dovršit postup mohou Severočeši už v úterý, kdy se hraje v Hradci Králové od 19:00.

„Od prvního do posledního hráče to byl velice kvalitní výkon, který nás dovedl ke třetí výhře v sérii. Máme před sebou práci, ještě není konec. Další možnost zítra, takže dobře zregenerujeme a připravíme se na utkání. Jsme jeden krok od postupu a ten je vždycky nejtěžší. Není to jen klišé. Hradec má velice kvalitní mužstvo. My se připravíme, abychom byli od prvního vhazování připravení tak, jako jsme byli poslední dvě utkání,“ řekl trenér Liberce Patrik Augusta.

Do sestavy Mountfieldu se poprvé od 21. února vrátil slovenský útočník Lukáš Cingel, který na levém křídle třetího útoku nahradil Jana Veselého. Úvod velké šance nepřinesl a skóre otevřel v 7. minutě kapitán Severočechů Jelínek, který využil clony před Mazancem a z levého kruhu kruhu jej prostřelil na vyrážečku mezi rukou a tělem.

SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 0:3. Kváča má druhou nulu v řadě, Tygři třetí výhru v sérii

Hradec Králové se ubránil v prvním oslabení v utkání při trestu útočníka Vladimíra Růžičky a vyrovnat mohl Sklenář, který minul levou tyč Kváčovy branky. Z tlaku ke konci první třetiny si Bílí Tygři vynutili Koukalův faul a po 17 sekundách využil přesilovku Bulíř, který po Birnerově přihrávce usměrnil puk do odkryté branky.

Hradecký kouč Vladimír Růžička do druhé třetiny zamíchal složením útoků, ale jeho tým se po gólovém půstu z pátečního utkání v Liberci (0:3) nadále neprosazoval přes defenzivu soupeře do šancí. Pokus Kevina Klímy z úhlu Kváča kryl.

Mazanec ve 24. minutě za brankou trefil při rozehrávce Bulíře, který nečekanou nabídku využil do odkryté branky a svým třetím gólem v sérii pojistil vedení. „Mazi to měl za bránou, tak jsem si říkal, že zkusím napadat a přečíst jednu stranu, kam by to mohl dát. Zkusil jsem to na bekhend,“ popsal situaci Bulíř.

„Po tom mém oblouku jsem si myslel, že odehrál na druhou stranu, ale najednou mě to trefilo do nohy. Byl jsem překvapený, ale naštěstí jsem se zorientoval, udělal jsme rychlý oblouk před bránu, Mazi tam nestihl dojet a byl to jednoduchý gól,“ líčil Bulíř.

Domácí se snažili vrátit do hry, ale neuspěli se střelou Nedomlel ani s průnikem Zachar. Zvýšit mohl z úniku Gríger, ale jeho bekhendový blafák zlikvidoval lapačkou hradecký gólman. Liberec byl i nadále hodně nebezpečný a ve 37. minutě pomohla domácím po Šírově ráně levá tyč.

V úvodu závěrečného dějství Kváča kryl Koukalovu šanci. Liberec si hlídal bezpečný náskok, který mohl zvýraznit Gríger, ale v průniku ztroskotal na Mazancovi. Na druhé straně neukončili Kváčovu neprůstřelnost ani Perret či Kevin Klíma.

Mountfield se neprosadil ani při své jediné přesilovce při Bulířově trestu, při kterém sáhl k power play. Při plném počtu hráčů na ledě Mazanec stihl zastavit Najmanův průnik a stav už se nezměnil.

„My jsme chtěli hrát aktivně, ale oni v tom byli lepší a dali dva góly. Potom je hrozně těžké se vrátit do zápasu a oni si to víceméně hlídali. Puky nám hodně odskakujou a nemáme tak přesné přihrávky jako soupeř, který to využívá. Hodí si to do hokejky a dostává se do šance. Stejně jako druhý zápas v Liberci jsme nedali gól a to se nedá vyhrát,“ prohlásil trenér Hradce Králové Vladimír Růžička.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 06:34. P. Jelínek, 18:59. Bulíř, 23:47. Bulíř Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Šalda, Graňák, Čáp – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Cingel, Lev, M. Zachar – Perret, Koukal, Smoleňák (C). Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek (A), Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Pešek, Malý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva Bez diváků diváků

Mladá Boleslav vyhrála v Pardubicích a je ve stejné pozici jako Liberec

Středočeši opět utkání rozhodli v přesilových hrách, ve kterých třikrát skórovali. Dvěma góly se pod výhrou podepsal Jakub Kotala. Série hraná na čtyři vítězství bude pokračovat v úterý opět v Pardubicích, které se budou snažit odvrátit konec sezony.

Trenér Dynama po neúspěšném vstupu do série výrazně pozměnil složení útočných formací. Do obrany se vrátil Ďaloga, v brance i přes nevýrazný páteční výkon zůstal Klouček.

Úvod se vydařil hostům, již ve 3. minutě otevřel skóre po přihrávce zpoza branky Jääskeläinen. Po Moravcově chybě na druhé straně vyzkoušel Růžičkovu pozornost Horký, vyrovnat se mu ale nepodařilo.

Následně se do několika slibných šancí dostali hosté, Jääskeläinen, Zbořil ani Claireaux ale nemířili přesně. I díky tomu mohli domácí z ojedinělé akce vyrovnat. Kolářova střela se od Zbořila odrazila přímo ke Camarovi a kanadský útočník poprvé ve čtvrtfinále překonal Růžičku.

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 2:4. Bruslaři přehráli Dynamo i potřetí, v úterý mohou dokonat postup

Středočeši byli ale i nadále lepším týmem, šanci Ciencialy ještě výborným zákrokem zlikvidoval Klouček, minutu před koncem první třetiny se ale již hosté prosadili. Po přesné kombinaci se v přesilové hře prosadil Kotala a připsal si třetí gól v sérii.

Dynamo poté nevyužilo úvodní početní výhodu, ve 24. minutě se jim ale podařilo vyrovnat. Bezmocného Růžičku překonal pohotově dorážející Kosticyn. Domácí přidali, byli střelecky aktivnější, ale v dalším oslabení opět inkasovali. Zkrácenou výhodu využil Šťastný, který se prosadil po samostatné akci.

Více zákroků měl sice Růžička, složitější akce ale řešil jeho protějšek. Klouček si ale poradil s příležitostmi Kousala, Kotaly i Zbořila. V poslední sekundě druhé třetiny se Nakládalova střela od modré čáry odrazila od horní tyčky.

Pardubice se tlačily za vyrovnáním, ve 48. minutě k němu měl blízko Roman, pozorný Růžička ale šanci zlikvidoval. Hosté nakonec ustáli i závěrečný tlak domácích, navíc sami při power play skórovali počtvrté.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:29. Camara, 23:41. A. Kosticyn Hosté: 02:26. Jääskeläinen, 19:00. Kotala, 29:27. Šťastný, 59:29. Kotala Sestavy Domácí: Klouček (Barulin) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – R. Kousal, O. Roman, Tybor – A. Kosticyn, T. Zohorna, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – L. Horký, Pochobradský, Kusý. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Pešina, Pražák – Brejcha, Zíka Stadion enteria arena

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE