Horák ocenil volno i první lajnu Liberce. Potkají se mistři na vhazování

Olomoucké hokejisty dělí jediná porážka od vyřazení v play off • Michal Beránek / Sport

Hokejisté Sparty dělí jediná výhra od postupu do semifinále play off • Michal Beránek / Sport

Sparťanská střídačka se raduje z postupu do semifinále play off • ČTK / Peřina Luděk

Sparťané se radují z postupu do semifinále • ČTK / Peřina Luděk

Kapitán Sparty Michal Řepík během bojů play off • ČTK / Peřina Luděk

Spartu poslal do vedení v první třetině Vladimír Sobotka • Pavel Mazáč (Sport)

Pauza devět dnů. Obránce David Němeček hned po posledním čtvrtfinálovém utkání hlásil, že by nejraději hrál hned. Mnozí sparťané však pauzu přivítali. „Mně to hodně pomohlo. Série s Olomoucí byla těžká, jsem rád, že jsme měli pár dnů volno,“ říkal forvard Roman Horák po středečním tréninku.

Aby ne. Právě Horák byl v sérii jasně nejvytěžovanějším útočníkem Pražanů. V průměru odehrál každý večer 19 minut. Nastupuje do přesilovek i oslabení, je centrem elitního útoku vedle kapitána Michala Řepíka a zkušeného Vladimíra Sobotky.

Lajna jako z reprezentace. „Ta liberecká první s Birnerem, Musilem a Lence je ale taky jak z nároďáku,“ usměje se Horák. „Víme, s čím do té série jdeme. Bude to hlavně o nás. Máme výhodu v tom, že náš kádr je hodně široký, že nás může zastoupit kterákoli další lajna. Nemyslím si, že by na nás s Řepou a Sobem byl takový tlak, jaký byl například v Brně na první útok. Ti měli v podstatě jen jednu lajnu, která musela rozhodnout,“ dodává.

Hlavní složka tréninku Sparty pár dnů před začátkem semifinále? Pilování přesilovek, detaily hry v oslabení. Žádné velké změny a inovace. Ladí se jen drobnosti zaběhlých a fungujících situací. „Speciální formace vždycky rozhodují. V dnešní době je to obrovská součást hokeje. Víme, že máme dobrou přesilovku, budeme se to snažit využít,“ říká Horák, který proti Olomouci zaznamenal tři asistence.

Sparta - Olomouc: Nacvičená souhra Pražanů. Vedení v přesilovce zařídil Řepík, 1:0

Další činnost, která by mohla hrát důležitou roli, jsou vhazování. Na to jsou Pražané i Tygři dlouhodobými specialisty. Proti Hanákům měla Sparta impozantní úspěšnost 67 procent. Liberec proti Mountfieldu pak 58 procent. Stejnou měl také v základní části, nikdo nebyl lepší. Sparta byla druhá s 56 procenty.

„Shodou okolností jsem se na to zrovna díval. Bude to souboj dvou nejlepších. Bude to hodně zajímavé, velice důležité. Buly patří k velkým faktorům hry. Ušetří spoustu sil v tom, že nemusíte složitě získávat puk, ale rovnou ho máte vy.“

Právě Horák byl v dlouhodobé části s úspěšností 59 procent sedmým nejlepším centrem celé soutěže.

