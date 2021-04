Hradec ho odkopl, v play off ho vyřadil. Rodák ze Záhřebu táhne Liberec

Vyšel z davu. Především ve chvílích, kdy to bylo nejvíce potřeba. Od momentu, kdy se Bílým Tygrům zranil vůdce a klíčový obránce Ladislav Šmíd, mnozí rezignovaně mávli rukou. Tým měl být bez šance. Kapitán však tolik nechybí. Jeho pozici zastoupil Mislav Rosandič, obránce, kterého odkopli v Hradci Králové jako nepotřebného. A i díky němu Liberečtí ve čtvrtfinále právě Mountfield rychle smázli a netrpělivě vyhlížejí Spartu v semifinále.

Pátý nejproduktivnější obránce základní části. Pokud byste měli před startem ročníku hádat, kdo se bude moci pyšnit takovým titulem, jméno Mislava Rosandiče by pravděpodobně mockrát nezaznělo. Je to ale realita, která má především z libereckého pohledu velkou cenu. Defenzivní eso číslo jedna Ladislav Šmíd totiž v tomto kalendářním roce na ledovou plochu kouká pouze v televizi. A volné místo skvěle vyplnil právě Rosandič.

„Jsme rádi, že jsme Hradec takhle sfoukli na čtyři zápasy. Hodně se mi líbí hokej, který hrajeme. Doufám, že přejdeme přes Spartu do finále, to by bylo super,“ shrnul pikantní sérii muž narozený v chorvatském Záhřebu, ale se slovenským pasem.

Nejproduktivnější obránci základní části 1. Martin Gernát Třinec 41 bodů (13+28) 2. Martin Ševc Mladá Boleslav 31 bodů (6+25) 3. Juraj Mikuš Pardubice 27 bodů (8+19) 4. Petr Zámorský Mountfield HK/Kometa 27 bodů (6+21) 5. Mislav Rosandič Liberec 27 bodů (3+24)

Právě styl, jakým Rosandič odehrál první vyřazovací fázi, ukázal, že Mountfield si může drbat hlavu. Tři roky tam měli možnost uplatnit talent mladého obránce, aby ho nakonec před touto sezonou přepustili konkurenci jako neperspektivního. Teď se to vymstilo. Třeba v postupové čtvrté bitvě Rosandič na ledě vládl. To on si připsal asistenci na klíčovou vyrovnávací branku.

„Každý se těší na play off, protože duely nabírají jiné tempo a jde o mnohem víc. Na emocích to lze vidět. Tohle jsou momenty, na které budeme vzpomínat, až skončíme s hokejem. Myslím, že přesně tahle utkání si v pozdějším věku budu schopný vybavit. Běžný ligový zápas ne,“ okomentoval pocity z play off. Mimochodem, pro pětadvacetiletého borce jde o první vyřazovací klání v tuzemsku.

„Ano, je to mé první v play off. Když jsem tu byl prvním rokem, vypadl jsem v Hradci ze sestavy, rok nato jsem se zranil a loni se nehrálo,“ směje se.

O to víc si možnosti zasáhnout přímo do zápasů o všechno vychutnává. Od trenéra Patrika Augusty dostává navíc mnoho času na ledě, aby své nadšení vyjádřil na ledové ploše. Společně s Ronaldem Knotem patří k nejvytěžovanějším hráčům týmu v play off.

„Do Česka jsem přišel, když mi bylo jednadvacet. Byl jsem mladý hráč. Těch pár sezon mi pomohlo dospět. Ať už jako člověk, nebo jako hokejista. Navíc už vím, kde co čekat. Třeba jaký hokej která mužstva proti nám hrají. To je zkušenost, kterou člověk dobře využije,“ popisuje Rosandič vlastní herní vývoj. „Takže asi ano, tohle je má nejlepší sezona,“ dodává.

Jak už to, tak bývá, aby jeden mohl zazářit, druhý musí odstoupit z cesty. Již zmíněné Šmídovo zranění dalo Rosandičovi příležitost objevit se na ledě daleko častěji v situacích, které dříve pro něj byly zapovězené. Třeba přesilové hry. Jen Jaroslav Vlach nasbíral v základní části více bodů v přesilovkách.

Nyní však před Rosandičem a spol. stojí v cestě překážka největší. A nejtěžší. Sparta dominantně zvládla základní část, stejně tak nedala nejmenší naději rozjeté Olomouci ve čtvrtfinále. Role favoritů jsou tak jasně dané. „Ale bude to vyrovnané stejně jako naše setkání v základní části. My jsme vyhráli dva zápasy a oni také. Bude to boj,“ neklesá na mysli liberecký obránce.

Podle svých slov hraje životní sezonu. Jeho parťáci budou potřebovat, aby se na tom v nejbližších dnech nic nezměnilo.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE