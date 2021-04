V kabině Sparty: Musíme se honem rychle probrat! Vůbec si nepřihrajeme!

Je tu čtvrtý díl seriálu Sparta Backstage, který přináší pohled do zákulisí hokejového play off. Web iSport.cz vám exkluzivně nabízí teaser. Ten je tentokrát postavený na promluvě kapitána Michala Řepíka po prvním prohraném utkání semifinále s Libercem.

Úvodní duel s Bílými Tygry prohráli na vlastním ledě 1:5. Navenek vypadali hráči relativně v klidu: Je to jeden zápas, nic se neděje. V reálu to však v zákulisí vypadalo jinak.

„Vůbec nehrajeme u nich ve třetině! Vůbec si nenahrajeme! Kolik jsme měli střel, ty vole? Moc ne, protože jsme nedostali puk za ně. Vůbec jsme tam nehráli na puku! Musíme se honem rychle probrat,“ důrazně domlouval kapitán sparťanů Michal Řepík, se kterým cloumaly emoce. Pochopitelně. Nebylo divu.

Jinak bylo v šatně ticho, všichni věděli, že tohle nebyl povedený výkon. Doufali v nápravu a rychlé srovnání stavu série. Ani to se však nepovedlo. Po dvou utkáních semifinále je ve vedení 2:0 Liberec.

„Musíme se vrátit k tomu, co fungovalo ve čtvrtfinále a v celé základní části,“ velí obránce Milan Jurčina. Už ve středu čeká Spartu veledůležité třetí střetnutí. Pokud ho prohrají, budou už jednou nohou nad propastí. Výhra by je vrátila zpátky do hry.

Záběry zpoza hokejové opony vyrábí sám pražský klub, aby tak klíčovou část sezony přiblížil fanouškům, kteří jsou o ni jinak svou přítomností na stadionech ochuzeni. Celý čtvrtý díl i všechny ostatní najdete na webu armada.hcsparta.cz.

