Policie ve středu zasahovala v jedné z restaurací v Ostravě-Hrabůvce, kde se sešlo větší množství fotbalových fanoušků. Policisté chtěli předejít případnému střetu. Mezi zkontrolovanými lidmi bylo téměř 70 cizinců, z nichž 16 u sebe nemělo doklady totožnosti a dostali pokuty. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Eva Michalíková. Policisté jsou ve střehu kvůli fotbalovému zápasu, ve kterém se dnes večer střetnou Baník Ostrava a Legia Varšava. Do Ostravy by podle primátora města Jana Dohnala (ODS) měla dorazit zhruba tisícovka polských fanoušků, město zápas vnímá jako rizikový.