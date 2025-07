Novinky v Utahu? Sleduju je na Instagramu, usmívá se Kunc. V Olomouci piluje angličtinu

Možná životní týdny se blíží. První tréninkové dávky na ledě sice Michal Kunc polyká stejně jako v minulých letech v Olomouci, už koncem srpna se ale poprvé v životě vydá za oceán, kde zabojuje o flek v Utahu. Má před sebou sezonu, ve které se může vyhoupnout až do NHL. „Sám nevím, co od toho čekat. V žádném týmu v zahraničí jsem nikdy nebyl, bude to pro mě nová zkušenost,“ popisuje kometa uplynulého extraligového ročníku.

Smlouvu v NHL si vybojoval pracovitostí, bojovností, zarputilostí a v neposlední řadě samozřejmě hokejovým uměním. V sezoně 2024/25 zapsal Michal Kunc 35 kanadských bodů ve 49 zápasech, což z něj udělalo nejproduktivnějšího olomouckého hráče. Mnohem víc ale zazářil ve statistice +/-, kde mu s 22 kladnými body patřilo čtvrté místo napříč celou soutěží. A to ještě vezměte v potaz, že Hanáci skončili poslední!

Zkrátka když byl čtyřiadvacetiletý útočník na ledě, mančaft góly nedostával. Právě naopak. Průlomová sezona vystřelila Kunce do národního týmu. Premiérové zápasy mu kouč Radim Rulík dopřál na finské Karjale, poté i při únorovém turnaji ve Švédsku.

„Mezinárodní hokej mi otevřel oči v tom smyslu, že extraliga je fakt na takové úrovni, že ať už jsme nastoupili proti Švýcarům nebo Švédům, se všemi se dalo hrát. Jsou to stejní kluci jako my, rozdíly už tam nejsou tak velké. Je to víceméně o mentální stránce, jak na to hráč dokáže být v daný okamžik připravený,“ líčí brněnský odchovanec.

Kunc nebyl jediným hokejistou, který se po výtečné extraligové sezoně upsal za mořem. V Detroitu se dohodli vítěz kanadského bodování extraligy Eduards Tralmaks a brankář Michal Postava. Exlitvínovský gólman Šimon Zajíček si pak plácl s Bostonem.

„V minulém roce se v Praze udělal obrovský úspěch, když se vyhrálo mistrovství světa. Myslím si, že celkově to celou extraligu zvedlo. Liga je samozřejmě čím dál kvalitnější i díky tomu, že někteří hráči, kteří by dříve hráli KHL, jsou teď v Česku,“ ví Kunc.

Několik náznaků, že by to s vysněným přesunem mohlo klapnout, měl už v průběhu sezony. Zpočátku se řešilo Finsko, nicméně zájem z NHL všechno logicky přebil. Krátce po zvládnuté baráži s Olomoucí vzal Kunc propisku a s Utahem podepsal roční dvoucestnou smlouvu.

„Jdu tam zabojovat a udělat maximum,“ hlásí. „Bude těžké se prosadit, ale není to nic nereálného. Počítám s tím, že ze začátku začnu na farmě. Uvidíme, jak to bude dál.“

Ve Spojených státech zatím nebyl, s přítelkyní se tam chystá vyrazit až v závěru prázdnin. „S klubem moc v komunikaci nejsem, víceméně to řeší agent. Já pak s agentem řeším věci jako hokejky, brusle, nože a podobně. Za pár dnů jedu na ambasádu do Prahy a potom budu řešit letenky,“ odkrývá.

Zahraje si proti kamarádu Dostálovi?

Utah má za sebou po stěhování z Arizony první sezonu v NHL. Play off mu uteklo o sedm bodů a v Centrální divizi skončil šestý. Organizace se ale neustále vyvíjí, bude to chtít čas. V květnu navíc změnila název, nově ponese přízvisko Mammoth. „Sleduju je na Instagramu, takže vím, co se tam děje,“ usmívá se Kunc.

Pokud se do hlavního týmu protlačí, v kabině se potká i s krajany Karlem Vejmelkou a Vítkem Vaněčkem. Speciální motivaci by mohl mít v zápasech s Anaheimem, za který chytá jeho vrstevník a kamarád Lukáš Dostál. „Říkal mi, že si to mám především užít, protože taková možnost se nabízí možná jednou za život. Snad to vezmu do správných rukou,“ přeje si rychlonohé křídlo.

Momentálně trénuje v Olomouci, kde má možnost se připravovat s áčkem. Na Hané o něj stále pečují, například po prvním tréninku na ledě s ním pracovali na střelbě. Nový olomoucký asistent Petr Svoboda přispěchal s několika cennými radami.

Kuncovi přijde vhod, že se v „plecharéně“ nově mluví i anglicky. Stojí za tím příchody Lotyše Renarse Krastenbergse, Švéda Evana Stelly a Američana Trevora Cosgrova. „Jsem za to rád, alespoň se naučím pár nových slovíček. Na angličtině pracuju. Ze školy si samozřejmě něco pamatuju, ale doučování mám a ještě ho mít budu,“ dodává Kunc.