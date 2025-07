Baník proti Legii: bez Kohúta, ale po třech měsících s Frydrychem. Znovu se řeší trest

Rok a půl strávil trenér Pavel Hapal na lavičce polského Zaglebie Lubin. A jednal s ním ještě jednou, pár měsíců předtím, než přijal nabídku Baníku, aby pozvedl tým po odvolaném Pavlu Vrbovi. Zkušenost brankáře Dominika Holce s Ekstraklasou je menší, byť působil ve dvou tamních top klubech. Každopádně ani slovenský gólman, ani kouč celkem na pět pokusů Legii neporazili. „Bylo by fajn, kdyby se to podařilo teď,“ odpovídal v polštině novinářům, kteří do Ostravy dorazili před druhým předkolem Evropské ligy.

Baník stejně jako loni nezvládl ligový start v Ďolíčku, ale nehroutí se. Tehdy se nakopl k výtečné sezoně. „Pokud by se to mělo opakovat...“ usmál se trenér Pavel Hapal, před třetí evropskou konfrontací za jeho velení.

Před rokem pohodlně vyřadil arménský Urartu, pak trápil Kodaň, zklamal až v penaltovém rozstřelu. Ačkoli i Legia je obrovská značka, nemá se čeho bát.

„S velkým respektem před Legií, která na jaře vypadla až ve čtvrtfinále Konferenční ligy s Chelsea, myslím, že Kodaň v té době byla fakt top. Nevím, jestli je to úplně srovnatelné. Ukáže to až zápas,“ odpovídal, když dostal dotaz na to, zda ho čeká složitější pohárová cesta než před rokem.

Když Hapal trénoval Lubin (říjen 2011 až červen 2013), utkal se s Legií čtyřikrát. Venku v obou případech padl (0:3, 0:2), doma prohrál taky (0:4), ale jednou favorita dokázal obrat o bod (2:2). „Tu remízu si pamatuju, tenkrát jsme měli vyhrát, protože jsme hráli velmi dobře,“ vybavil si.

Dominik Holec v Ekstraklase hostoval dvakrát. „V obou případech na půl roku,“ ujasnil. Nejdřív ho Sparta poslala do Rakówa Čenstochová, kde pod vedením Marka Papszuna zažil mimořádně úspěšné období. Vyhrál pohár, v domácí soutěži pomohl k druhému místu, navrch zapsal nejdelší sérii bez inkasované branky.

Slovák tam chtěl pokračovat, ale na Letné si jej vyžádali zpátky. Aby vysedával... Do Polska se vrátil až po dvou letech, angažmá v Lechu Poznaň nicméně nevyšlo. V Poznani mu slíbili vytížení, nicméně šanci nedostal.

S Legií se coby člen základní sestavy utkal jedinkrát a ani on na ni nevyzrál (0:2). „Co mě napadne jako první, je top atmosféra. Ale my začínáme doma, kde budeme mít své fanoušky v zádech. Těšíme se na ně i na nový trávník,“ konstatoval Holec.

Nový koberec, změny v sestavě

Kvalita vítkovického pažitu je konečně pozitivním tématem, trávník je vyměněný. S tím v minulé sezoně se nedá porovnávat. „Nový koberec je vždycky rozdíl. Na první pohled je vidět, že je to lepší, přestože lidi starající se o něj odváděli maximum i v předchozím ročníku,“ přikývl gólman.

Je jasné, že Hapal před vyprodaným hledištěm, kde se chystá obrovská choreografie, oproti nepovedené premiéře s Bohemians (0:1) sáhne do sestavy.

Z důvodu podezření na únavovou zlomeninu stydké kosti bude chybět Michal Kohút. „Zajímalo by mě, jak jste to zjistili,“ usmál se trenér Pavel Hapal. „Jsem překvapený, že to víte, trošku mě to mrzí. Ale odpovím vám, nebudu zapírat. Opravdu se jedná o stydkou kost, jak jste psali, ale diagnózu ještě neznáme. Na Legii nebude, ale věřím, že se vyloučí ty obavy ze zlomeniny a že bude brzy zpátky,“ popisoval kouč. „Je škoda, že to vyjde ven a že dáváme takové informace soupeři už den před zápasem...“ litoval na tiskové konferenci brankář Dominik Holec.

Očekává se ale návrat Michala Frydrycha do sestavy a taky sázka na stoperskou trojici. „Frýďa je zdravý a nachystaný. Je připraven. Příští týden podáme znovu žádost o omilostnění, aby mohl hrát nejen v Evropě, ale už i v lize,“ prozradil.

Předpokládané sestavy

BANÍK

Holec

Frydrych - Chaluš - Pojezný

Buchta - Rigo - Boula - Holzer

Šín - Ewerton

Prekop

-

Alfarela - Škurin - Bičachčjan

Elitim - Augustyniak - Goncalves

Vinagre - Pankov - Kapuadi - Wszolek

Tobiasz

LEGIA

TIP iSPORTU: 2:1