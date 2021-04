Zloba v Boleslavi: Neuvěřitelné, jeden velký zářez. Šindler je nedůvěryhodný

V prostředí hokejové branže těžko narazíte na někoho, kdo by nad řízením sedmého duelu Třince s Mladou Boleslaví nekroutil hlavou. Ze strany arbitrů šlo o strašidelné představení a těžké ovlivnění série. „Neuvěřitelné, co se tady vůbec může stát,“ nechápou sportovní ředitel Bruslařů Václav Nedorost a Radim Vrbata, jeho předchůdce a bývalý spolumajitel klubu.

Trenér Pavel Patera označil dění na třineckém ledě za hnus. V klubu, ovšem nejen tam, nenajdete nikoho jiného s odlišným názorem. Václav Nedorost s Radimem Vrbatou v rozhovoru pro iSport Premium trvají na tom, že šéf komise rozhodčích Vladimír Šindler nezvládá svou pozici. „V pátek se dočteme o hrubých chybách rozhodčího Hejduka a v pondělí nám přijdou pokuty pro trenéra a hráče, kteří se vyjádřili po zápase o rozhodčích. Zase budou nejvíc potrestaní hráči a trenéři, potažmo klub. Realita českého hokeje,“ stýská si Vrbata.

Bavíme se ve chvíli, kdy od vyřazení Boleslavi uběhlo zhruba šestnáct hodin. Stačili jste vychladnout, anebo vám vše teprve dochází a deptá víc?

NEDOROST: „U mě je to čím dál horší. Rozleželo se mi to v hlavě, pořád se s tím nemůžu smířit. Byl to jeden velký zářez. Mám to stále před očima a přijde mi neskutečné, co se v Třinci stalo.“

VRBATA: „Já to mám podobně. Jsem obrovským způsobem zklamán, za jakých okolností pro Boleslav jinak skvělá sezona skončila. O jejím konci výrazně rozhodl někdo jiný než jen samotní hráči na ledě.“

Jak oficiálně nazvat boleslavský zmar? Cítí se klub abnormálně poškozen výroky arbitrů?

VRBATA: „Předně je potřeba říct, že netvrdíme, že jsme kvůli rozhodčím přišli o postup. Nikdo neví, jak by zápas dopadl, mohla ho rozhodnout jedna střela na jedné či druhé straně, třeba i v prodloužení. Jsme ale smutní z toho, že jsme přišli o šanci vyhrát v Třinci zápas. Styl rozhodování od chvíle, kdy nám nebyl uznán gól na 1:0, mi přijde absurdní a považuji za nepochopitelné, že se něco takového může stát v sedmém utkání extraligového play off.“

NEDOROST: „Souhlasím, že gólem, který rozhodčí viděl zblízka a uznal ho, ale vzala nám ho coach's challenge, celá ta absurdita začala. A že to druhý den ráno komise rozhodčích označí za správný verdikt? Jistě, toho jsme svědky celou sezonu. Letošní, minulou. Obhájí si všechno, pokud chtějí. Co je to za argument pro odvolání gólu, že náš hráč (Stránský) přišel do lehkého kontaktu s gólmanem, když do něj byl natlačen protihráčem? Na pohybu našeho hráče je zřetelně vidět, že nechce do území brankoviště vstoupit, nohama tam ani nebyl. Za mě jasný gól.“

VRBATA: „K té naší neuznané brance… V pořádku ve chvíli, pokud je takhle nastaveny metr v celé sérii, ještě lépe v celém play off, ideálně v kompletní sezoně. Nemám s tím problém. Ale pokud v šestém zápase u druhého gólu Třince dojde ke kontaktu hráče Kundrátka s gólmanem Růžičkou, bez cizího zavinění, načež náš brankář je natlačený na tyčku a kvůli tomu v záklonu odkryje puk pro Stránského, který v postavení v brankovišti puk vyšťouchne z podbetonu a za pár vteřin padne třinecký gól, tak co si o tom máme myslet? Tím spíš, když oba zápasy pískají a o těchto situacích u videa rozhoduji titíž rozhodčí (Hodek, Hejduk). Dva dny jsme pak přesvědčovaní komisí, že vše bylo v pořádku.“

Vysledovali jste na hráčích, že mají zmatek z různých představení arbitrů?

NEDOROST: „Samozřejmě. Náš útočník Kousal byl například námi po prvním zápase pranýřovaný před celou kabinou za sekeru, po které jsme šli do tří. Co se dělo ve druhém? Dostal takovou ránu přes ruce, že jsem se bál, že to má