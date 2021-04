Knot nesleze z ledu: Kdo rozdává, musí přijmout. Proč ho štve Marcinko?

Ztrácí dva zápasy. Z Třince odjeli Liberečtí s prázdnou. Stále však věří, že o zlatu není zdaleka rozhodnuto. Byť historie mluví jinak. Ještě nikomu se ve finále nepodařilo otočit ze stavu 0:2 na zápasy. „Žádná tragédie, pořád máme sebedůvěru. Víme, co umíme,“ říká v rozhovoru pro Sport bek Tygrů Ronald Knot, nejvytěžovanější hráč celého play off .

Jaký byl středeční trénink?

„V pohodě, jen jsme se byli sklouznout na ledě. Za jeden dva dny už nenatrénujete nic. Ladíte detaily, které šroubujete přesně na soupeře, na jeho taktiku. Řekli jsme si drobnosti k přesilovkám a oslabením, podívali jsme se na věci, které nám nešly.“

Není právě rozbor u videa v těchto chvílích důležitější než trénink na ledě?

„Řekl bych, že jo. U videa jsme strávili dost času. Spoustu věcí musíte vidět v televizi, protože během zápasu to prostě nejde. V návaznosti na video se pak snažíme napasovat ten trénink a cvičení. Je to jak říkáte, v této fázi sezony je důležité sednou k videu, ukázat si důležité situace a říct si, jak na ně správně reagovat.“

Nakolik je v tom zapojena i analytika a čísla? V Liberci se na to hodně dbá.

„K nám hráčům se toho tolik nedostane, filtruje se to přes trenéry, těm chodí analýzy. Oni nám pak sdělí jen důležité detaily. Snaží se nám dát několik srozumitelných a jasných informací, aby toho nebylo příliš.“

I bez analytiky se dá poznat váš hlavní problém úvodních dvou finálových zápasů, což byla disciplína.

„Je to tak. Víme, že si na to musíme dávat pozor, bohužel se nám to v Třinci úplně nepovedlo. Dostali jsme v oslabení několik gólů. Víme, že jejich přesilovka je hodně kvalitní. Nejlepší obrana proti tomu je nebýt vylučovaný. I my si umíme přesilovkami pomoct, takže ideální by bylo, kdyby se to teď otočilo.“

Trenér Patrik Augusta říkal, že si neumí vysvětlit, proč se teď množí fauly, které jste v minulých sériích nedělali. Máte vy nějaké vysvětlení?

„První zápas byl celkově blbej, tam byly chyby, které jsme celé play off nedělali. Stane se. A k těm faulům… Těžko říct, nikdo faulovat nechce. Možná je to z přemíry snahy. Často tam jsou osobní neshody mezi hráči, provokace. Musíme emoce ukočírovat.“

Váš spoluhráč Michal Bulíř po minulém utkání říkal, že podle něj hráči Třince až příliš ochotně padají. Jak to vnímáte vy z pozice obránce, který je v souboji každou chvíli?

„Nemyslím si, že by Třinec jako tým schválně filmoval. Některé zákroky byly na hraně, že jsem si sám říkal, jestli tohle fakt nemohli ustát. Neřekl bych, že by celý jejich tým padal víc, spíše jde o některé jedince.“

Toho hlavního si asi můžeme pojmenovat. Stokilový útočník Tomáš Marcinko často provokuje, osekává, ale zároveň jako první při sebemenším kontaktu padá k zemi.

„Ano, je to zbytečné, nedůstojné. Člověk může hrát tuhle hru, kdy se snaží dostat pod kůži protihráčům, proti tomu nic nemám. Když pak ale dojde k vypjatým momentům, bylo by fajn, aby se tomu uměl postavit čelem. Když umí rozdat, měl by umět i přijmout. Nepřijde mi fér, když rozdává a pak sám při každém malinkém kontaktu sebou plácne o zem.“

To se vám logicky nelíbí.

„Samozřejmě že ne. A nejsme sami, kdo na to upozorňuje. Registroval jsem, že to zdůrazňoval i Honza Stránský z Boleslavi, která hrála s Třincem semifinále. Není to fér.“

Pod kůži se vám ale Marcinko dostal pořádně, na jeden zápas vyšachoval Adama Musila. Je těžké udržet nervy na uzdě?

„Těžké to je, musíme to ale zvládnout. Byla naše chyba, že jsme se jeho řečmi nechali dostat a unést. Zbytečně jsme se sami oslabili. Jemu se naopak podařilo to, o co se celou dobu snaží. My musíme být lepší, soustředit se na sebe a vyvarovat se těchhle zbytečností.“

Na druhou stranu asi platí, že takového hráče v týmu pro play off mít chcete.

„Určitě je v týmu platný. Čím sezona postupuje dál, tím je platnější. Tyhle vyhecované zápasy můžou takoví hráči rozhodovat. Navíc proti němu hrajete v play off několikrát za sebou, křivdy se sčítají. Může být platný, zároveň chápu, že pak kdekoho štve, když se k tomu neumí postavit jako chlap, když si to s ním chce někdo vyřídit. Tohle k té roli taky patří a dotyčný by to měl umět.“

Vy spolu s Ondřejem Vitáskem nastupujete velmi často proti první lajně Třince. Je to ze strany trenérů záměr?

„Neřekl bych, že je to vyloženě záměr. Spíš to tak vychází. Všechny třetiny začínáme na ledě, totéž první útok Třince. Potkáváme se často. Jako obrana musíme víc zapracovat na tom, aby se jim nedařilo dostávat se do tolika šancí. Musíme to zlepšit, aby oni nebyli ta rozdílová lajna.“

Často se zmiňuje skvělá defenziva Ocelářů. Když vedou, musíte překonávat obranný val. Jak je to těžké pro obránce? Nikdo vás vysoko nenapadá, ale přes střední pásmo konstruktivně rozehrát nejde.

„Je to přesně, jak říkáte. Je to strašně složité, Třinec to hraje opravdu dobře. I když se nám nějaký puk podaří dostat přes střední do útočného pásma, musíme o něj tvrdě bojovat. To stojí strašnou spoustu sil. Trochu bych to přirovnal k soubojům se Spartou, kdy to bylo přesně opačně. My jsme se to snažili zavřít a oni se k nám museli probíjet. Bylo to pro ně těžké. Teď si to zkoušíme z té druhé strany.“

Jediná cesta: nepouštět Oceláře do vedení.

„Rozhodně. Pak by to museli sami víc otevřít, což my umíme potrestat. Když vedou, zavřou to a čekají. Nehráli bůhvíjaký hokej. Hráli to, co potřebovali a jen čekali na naše chyby.“

Z toho možná také plyne, že vaši obránci měli v úvodních duelech víc střel než útočníci.

„Vychází to z celého systému Třince v obranném pásmu. Kolem brány to hodně zahušťují. My jako obránci zůstáváme na modré čáře docela volní, máme dost času. Když tam je příležitost ke střelbě, většinou je to právě od nás od beků. Víme ale, že to ideální není. Potřebujeme se dostávat do lepších pozic, z dálky nemá střela takovou šanci na úspěch. Často to na branku ani nedoletí, protože oni toho spoustu zblokují. Nejsou to od nás rány s gólovými parametry. Je to dáno obranným valem, který Třinec hraje.“

Statistické zajímavosti finále Ocelářská past ve středním pásmu

Nemusíte nijak hloubkově studovat herní styl, abyste si toho všimli. Když Oceláři vedou, vystaví ve středním pásmu hráz. Pět chlapů vytvoří těsně u sebe obranný blok. Soupeř nemá šanci projet. Liberec má ve finále 68 procent úspěšnost výjezdů s pukem z vlastního obranného pásma, což je skoro shodné se základní částí. Pouze 36 procent případů však končí úspěšným vstupem s pukem na holi do pásma útočného. Musí nahazovat, s pukem na holi je k brance Třinec nepustí. Liberci zatím střílí hlavně obránci

Útočníci Liberce se zatím v prvních dvou utkáních finále nedostali do hry zdaleka tak, jak si jistě trenér Patrik Augusta představoval. Při hře pět na pět vyslali směrem na branku celkem 42 střel, mezi tři tyče jich dorazil jen zlomek. Šestice obránců Bílých Tygrů pak zapsala 45 střeleckých pokusů. Suverénně nejaktivnějším hráčem Severočechů je v tomto ohledu obránce Ronald Knot se 13 střelami (celkem ve všech herních situacích 17). I to svědčí o skvělé obraně Třince. Ohromné množství bloků

V obou dosavadních finálových duelech byli Tygři střelecky aktivnější. Pouhá třetina střeleckých pokusů však projde až na brankáře Kacetla. Oceláři za dva zápasy zastavili vlastním tělem neuvěřitelných 47 ran soupeře! Když už se Liberec prokouše skrz střední pásmo do jejich obranného, Třinečtí vytvoří kompaktní blok. Tygři hrají házenou kolem nich, do slotu se prakticky nedostanou. Z prostoru před brankou a mezi kruhy vystřelil Liberec zatím jen šestnáctkrát.

Co fyzický fond u vás osobně? V play off jste suverénně nejvytěžovanějším hráčem napříč týmy. V průměru odehrajete 27 a půl minuty. Zvládáte to?

„Zatím jo. Je to náročné, ale pro tenhle vrchol sezony jsem celý rok trénoval. Na únavu není čas. Na konci utkání už často není sil na rozdávání, ale takhle to je. Jsem rád za takové vytížení, užívám si to. Raději hraju pětadvacet minut než patnáct, to je jasné.“

Aby vrchol sezony trval dál, bude hodně důležité zvládnout oba domácí zápasy.

„Přesně tak. Situace není ideální, na druhou stranu prohrát dva venkovní zápasy není tragédie. Nic, co by nešlo otočit. Máme u nás větší kluziště, systém pro ně bude těžší. Věříme si na ně.“

Nikdo v historii zatím ve finále dvouzápasové manko neotočil.

„Víme o tom. Jsem zvědavý, jestli se o nás bude psát stejně jako o Spartě, že míříme za historickým obratem. V pátek večer už snad bude skóre 2:2 a nikoho nebude zajímat, jak to vypadalo před tím.“

V obou utkáních vám bude scházet kapitán Petr Jelínek. Jak velká je to ztráta nejen herně, ale i z pohledu absence lídra?

„Ztráta je to velká. Momentálně je pro nás absence kteréhokoli hráče ze sestavy obrovská. Šířku kádru nemáme takovou, jako má Třinec nebo Sparta. Když vypadne centr z prvních tří lajn, je to znát. Jelen odvádí spoustu práce v oslabeních, je to lídr týmu. Nedá se nic dělat, musíme se s tím popasovat. Věřím, že to zvládneme a až pojedeme do Třince, bude na ledě s námi.“

FINÁLOVÉ SROVNÁNÍ LIBEREC VS. TŘINEC 3 vstřelené góly 9

2 góly v přesilovkách 4

86 trestné minuty 32

59,5 % úspěšnost na vhazování 40,5 %

106 celkem střely 95

36 na střely branku 52

16 střely na branku ze slotu 28

8,3 % úspěšnost střelby 17,3 %

